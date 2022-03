Non basta un super Cragno  

La Spezia. Alessio Cragno ci ha provato anche stavolta. In versione supereroe, il portiere del Cagliari ha tirato fuori tutti i suoi superpoteri per provare a fermare lo Spezia e mettere un nuovo mattoncino firmato nella costruzione della salvezza. Addirittura un rigore parato, il secondo in stagione: ma come a Milano con l’Inter (fermato Lautaro), la prodezza non è bastata a evitare il ko. Ecco perché il guardiano dei pali rossoblù ha poco da festeggiare: «La prodezza personale, senza il risultato, va messa in secondo piano. Conta la squadra».

Poco lucidi

Una nuova prestazione da numero uno, un nuovo messaggio a Mancini in vista delle convocazioni per i playoff mondiali. Anche se il recente infortunio del napoletano Meret, il grande concorrente, sembra spalancargli le porte per stare nel terzetto di portieri con Donnarumma e Sirigu. Ma il pensiero stupendo della Nazionale, in questo momento, non lo tocca. C’è il Cagliari e, soprattutto, c’è una sconfitta che fa male: «Era una partita tosta. Loro erano aggressivi e noi gli abbiamo dato fiducia perdendo alcuni palloni importanti. In questi casi, con quei contropiede, gli abbiamo permesso di entrare in fiducia. Serviva maggior lucidità per gestire meglio le situazioni». È deluso Cragno: «Perché questa partita l’avevamo preparata bene. Era una grossa occasione, ma il campionato non finisce qui. E non sarebbe finito neanche se avessimo vinto. Dobbiamo continuare a lottare e crederci fino in fondo».

Questione di equilibrio

Un Cagliari in calo, anche se il portiere di Fiesole dà una spiegazione diversa: «Le squadre ora ci rispettano dopo gli ultimi risultati, fanno più attenzione in fase difensiva, ci aspettano. Certo, dovevamo fare meglio. Però anche nei giudizi serve equilibrio. Se prima non eravamo dei fenomeni, adesso non siamo degli scappati di casa». Testa bassa e pedalare: «La strada è ancora lunga, ci sono tante partite e tanti punti a disposizione. Dobbiamo mettercela tutta per prenderci questa salvezza».