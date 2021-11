Non basta nemmeno l’effetto Uruguay 

A Bologna il Cagliari ha giocato anche la carta della scaramanzia. Contro i rossoblù di Mihajlovic, Joao Pedro e compagni hanno regalato l'esordio stagionale alla terza divisa, quella che richiama la Celeste, la nazionale uruguaiana. Missione fallita, visto che il Cagliari ha trovato la sua settima sconfitta di questo disastroso e disastrato avvio di campionato. Ma non solo la maglia celeste, perché Mazzarri ha chiesto aiuto ai suoi rappresentanti della Republica Oriental: Godin e Nandez dal primo minuto, Caceres e Pereiro partendo dalla panchina, col solo Oliva fuori dalle rotazioni. Ma anche con gli uruguagi non c'è stato nulla da fare.

Celeste nostalgia

Nei giochi relativi al marketing, il Cagliari e Adidas quest'estate hanno deciso di omaggiare l'Uruguay nella scelta della terza maglia, richiamando il celeste del Paese che, più di ogni altro, ha dato il suo contributo di giocatori per la causa rossoblù. L'esordio sfortunato in campionato fa il paio con quello che, questa estate, è stato il debutto assoluto. Il Cagliari presentò infatti la sua nuova terza maglia dedicata all'Uruguay (per la gioia degli altri sudamericani in rosa...) nell'amichevole giocata e persa a Maiorca (1-0). E in quell'occasione, tra l'altro, scoppiò anche il caso Nandez, che non si presentò in aeroporto, in rotta totale con la società per il mancato trasferimento all'Inter.

Guai e uruguaiani

Al di là della maglia, il Cagliari a Bologna ha ritrovato in un colpo solo Godin, Caceres e Nandez, assenti nella precedente gara e recuperati in extremis dai rispettivi infortuni. Al via dal primo minuto Godin e Nandez, col Faraone fulcro centrale del terzetto difensivo (insieme a Carboni e Zappa) ed El Leon a fare su e giù sulla fascia destra, all'inseguimento di Hickey. Una richiesta d'aiuto, quella di Mazzarri, che Godin (reduce da una tendinopatia rotulea) e Nandez (affaticamento ai flessori) hanno accolto senza batter ciglio e dando tutto a livello di impegno, pur con qualche errore. Dalla panchina sono poi subentrati anche Caceres e Pereiro, gli altri due uruguaiani che, dopo la gara di sabato con l'Atalanta, saliranno sul volo che li porterà a casa, per le due sfide mondiali della Celeste con Argentina e Bolivia. Anche in questo caso, missione fallita, con Caceres che, entrato al 14' della ripresa, è stato addirittura espulso nel finale per aver colpito con una pallonata, a gioco fermo, il bolognese Dominguez, mentre Pereiro (che ha sostituito Zappa al 43' della ripresa) non ha praticamente avuto alcun impatto sulla gara.