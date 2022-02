«Non avrei mai ucciso per due asini» 

Sollecitato dall’avvocato difensore Marcello Caddori, e pungolato dai legali di parte civile Bruno e Paolo Pilia e Marzia Graziano, l’imputato ha sostenuto di non aver pensato a un furto perché gli asini «erano scappati parecchie altre volte». Certo «non avrei ucciso per una cosa simile». In passato un cane gli aveva sbranato cinque capre e lui lo fece presente «al proprietario, che mi regalò alcuni capi macellati» (il presidente ha sottolineato la differenza tra un avvenimento occasionale e un furto). Il giorno dell’agguato «alle 8-8,30» andò con l’amico Giovanni Fois al frantoio di Tortolì, quindi tornò a casa per smontare la lavatrice «alle 10,30-11». Videro i carabinieri e «alcuni elicotteri», poi «verso le 12» si seppe «di un omicidio a Villagrande». Nei giorni seguenti si parlò di «furto di bestiame» o «droga» come possibile «movente», ed ecco perché poi disse al figlio Nicola di negare che gli asini fossero stati rubati e insistere sulla fuga. «Era la verità». Tra l’altro «Daniele Conigiu e il fratello avevano smesso di salutarmi e pensavo ipotizzassero li ritenessi responsabili del furto». Che ancora non era emerso. Il killer aveva guanti, giubbotto e passamontagna ma Fois giura: mai avuto un bomber, ho una vista deficitaria, ho chiesto io le verifiche sull’Audi della vittima (usata dall’omicida per scappare) perché «non ci sono mai entrato e non potevano esserci mie tracce».

Per tre ore e mezza Fabio Fois, 57 anni, a processo in Corte d’assise a Cagliari per omicidio e tentato omicidio (è stato riconosciuto da Conigiu), cerca di smontare la ricostruzione del procuratore Biagio Mazzeo, convinto abbia esploso lui le fucilate per vendicare il furto del bestiame: i due animali erano scomparsi un anno e mezzo prima ma che fossero stati rubati da Conigiu e Longoni l’imputato lo aveva saputo pochi giorni prima del delitto. Fois però inciampa su movente, intercettazioni e dichiarazioni dopo l’arresto; incertezze e contraddizioni rilevate dal presidente Giovanni Massidda e dalla giudice Stefania Selis, autori di domande rimaste in parte senza risposta.

L'udienza

Le risposte

Però vedeva un «accanimento», in qualche modo legato «all’unica ca… della mia vita»: la «rapina finita in sequestro» di un ragazzino nel 2002. Fois rubò l’auto con la quale andò a prendere i soldi del riscatto ma fu arrestato. Tornò in libertà nel 2012. Temeva di «essere incastrato», magari attraverso il Dna prelevato chissà dove, ed ecco «il perché» di alcune frasi ritenute compromettenti: in auto con Giovanni Fois aveva detto “pitticca sa sfiga” «perché in questa vicenda non c’entro» e parlato di guanti che non aveva, saliva e starnuti «non per mie tracce nell’Audi» ma riguardo «la vecchia rapina». Anche la visita al titolare della carrozzeria che portò la macchina delle vittime a Cagliari non era dovuta alla volontà di sapere qualcosa: «Andavo spesso». In ogni caso «non provo rancore per Conigiu, che però dovrebbe sforzare la memoria e pensare a qualcosa di più grave» quale origine della vendetta. «Certo sono arrabbiato, soffriamo».

Il presidente

A quel punto sono arrivate le domande del presidente. Perché temere il Dna se già potevano averglielo preso in carcere? Perché, parlando con l’amico dell’omicidio, riferirsi a una rapina di 15 anni prima? «Era un fatto eclatante, mi veniva in mente quello», la risposta. Perché non spiegare al gip, dopo l’arresto del 2018, dove era stato quel giorno? «Non volle andare avanti». Perché pensare al furto come movente quando non sapeva di essere indagato né che la possibile causa fosse quella? Il 9 marzo i primi testimoni della difesa.

