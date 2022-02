«Non aveva cibo, l’abbiamo aiutato»  

Prima, con il dialogo e grande attenzione, hanno convinto un 64enne che si voleva far esplodere con il gas delle bombole a desistere. Poi una volta in casa dell’uomo, lo hanno ulteriormente tranquillizzato e, vedendolo disperato e senza un euro, sono andati a fargli la spesa, acquistando anche cibo e acqua. Negli occhi del maresciallo Carmine Mobilia, 45 anni, e del vice brigadiere Pierpaolo Ghiani, 52, carabinieri della stazione di Sant’Avendrace, si legge ancora l’emozione per un intervento insolito: «Perché aiutare le persone fa parte del nostro lavoro ed è una delle parti più belle», spiega Ghiani. Oltre all’aspetto professionale, in questo caso è emerso quello umano: «La spesa? Non aveva nulla in casa. Frigo vuoto, non aveva i soldi per comprarsi un pezzo di pane. Andare a comprare qualcosa, come proposto dal collega, è stato un gesto spontaneo. Ci ha ringraziati e si è messo a piangere».

La professionalità

I due carabinieri sono intervenuti nell’appartamento a San Michele dopo la chiamata arrivata alla centrale operativa. «Un uomo aveva telefonato, minacciando gesti estremi usando le bombole del gas. Non aveva soldi perché la pensione minima era gestita da un amministratore di sostegno e gli avevano anche staccato l’acqua potabile», racconta Mobilia. «Una volta arrivati sul posto abbiamo avviato un dialogo. Il primo aspetto è stato quello della sicurezza. I vigili del fuoco, con la loro strumentazione, hanno verificato se ci fosse del gas nelle stanze. Noi abbiamo proseguito nel tranquillizzare l’uomo, garantendogli che non sarebbe accaduto nulla». Ci è voluto un bel po’ per convincerlo ad aprire la porta, operando sempre nella massima sicurezza per tutti: «Più di 45 minuti di dialogo», aggiunge il maresciallo.

La disperazione

Intanto nella zona, sotto il coordinamento del comandante della Compagnia, Emanuele Macrì, è arrivata anche una pattuglia del nucleo radiomobile. Ma i due carabinieri avevano oramai conquistato la fiducia dell’uomo: «Abbiamo ripetuto che la situazione della sua pensione minima si sarebbe risolta e abbiamo fatto arrivare sul posto anche il suo amministratore di sostegno. Poi ha aperto la porta», spiega ancora Mobilia. «Abbiamo così appurato che non aveva davvero nulla da mangiare, né da bere. Un vero dramma». Davanti a una situazione disperata, subito dopo aver verificato che non ci fosse alcun pericolo, i due militari hanno cercato di rincuorare l’uomo. E davanti a una persona affamata e assetata, sono andati nel più vicino supermercato per comprargli cibo, acqua e altri generi di prima necessità. «Un’azione spontanea, sperando gli permetta di vivere per qualche giorno in tranquillità in modo da risolvere anche i problemi economici». L’azione di convincimento con il dialogo ha evitato un trattamento sanitario obbligatorio, con tutte le conseguenze che questo avrebbe avuto sulla gestione dell’evento. Un momento di vicinanze ed empatia verso un cittadino bisognoso, come accaduto altre volte nel silenzio della cronaca.