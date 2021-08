«Non abbiamo siringhe, vada in ospedale» 

«Mi scusi signora, ma non abbiamo siringhe». Il dottore non è riuscito a nascondere il comprensibile imbarazzo e ha consigliato a una donna, rimasta ferita in seguito al morso di un cane, di rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale Cto di Iglesias. È accaduto domenica sera nell’ambulatorio della guardia medica di Villamassargia, teatro dell’ennesimo caso di mala sanità nel Sulcis Iglesiente.

Il ferimento

Intorno alle 21 Elena Palmas, pensionata 78enne, stava dando da mangiare al suo cane, un elegante alano che si chiama Dior. «Tutto e accaduto in pochi istanti – racconta la donna – il cane stava mangiando. Io mi sono avvicinata e forse un mio brusco movimento ha provocato la sua reazione. Mi ha morso il braccio e sono rimasta ferita. Sono rimasta sorpresa perché il cane è buonissimo. Sono convinta che sia stato soltanto un episodio».

La telefonata

Elena Palmas si è messa in contatto con la guardia medica di Villamassargia. «Ho telefonato – ricorda la pensionata – da quando c’è il Covid è questa la prassi. Mi ha risposto il dottore presente in quel momento nell'ambulatorio. Gli ho spiegato cosa era accaduto pochi istanti prima. Avevo il braccio ferito, ma non perdevo sangue. Mi sono arrangiata con una medicazione di emergenza e con qualche cerotto. Bisognava però fare rapidamente l’antitetanica. Il medico mi detto che in quel momento non avevano siringhe a disposizione. Era molto imbarazzato. E io lo ero più lui. Mi sembra tutto così assurdo. A quel punto non è rimasto altro che andare in ospedale».

Al Cto di Iglesias

La donna è arrivata al Cto di Iglesias intorno alle 22. Una volta raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale di via Cattaneo è stata medicata. «Mi hanno applicato quattro o cinque punti di sutura – racconta – poi sono tornata casa. Per fortuna la ferita non è particolarmente grave. Sto abbastanza bene e il cane è sempre tranquillo e affettuoso. Mi dispiace per questo spiacevole e ingiustificabile disservizio. È semplicemente assurdo che in un ambulatorio della guardia medica non ci siano siringhe».

Le scuse della Assl

Ieri mattina la Assl ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda. «C’è stato un problema e un disguido nell’ approvvigionamento delle forniture, ma lo hanno risolto subito – fanno sapere dall’azienda sanitaria –. La Assl si scusa con la paziente per il disagio subito». Elena Palmas ne prende atto, ma ribadisce tutto il suo sconcerto per l'ennesimo episodio di mala sanità. «Davanti a questi disservizi ci sentiamo impotenti – conclude la donna –. In questo territorio, ma credo anche nel resto della Sardegna, il diritto alla salute non viene più garantito. Ripeto, spero che alla fine sia soltanto un caso isolato»

RIPRODUZIONE RISERVATA