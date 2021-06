«Non abbattete quell’ulivo» 

Era stato donato alla parrocchia dai volontari della comunità di Olmedo, che diedero il loro contributo spalando il fango trascinato a valle dall’alluvione del 2008, ma ora l’ulivo che si trova al centro del piccolo parco di Rio San Girolamo verrà abbattuto insieme agli altri alberi per fare posto ai lavori di messa in sicurezza. Per alcuni potrebbe essere solo un albero, ma per loro è stato un po’ il simbolo della rinascita della loro comunità: ecco perché i residenti delle zone a mare chiedono a gran voce che l’ulivo che venne piantato subito dopo la tragica alluvione di tredici anni fa venga trasferito in un altro luogo.

La richiesta

«I lavori di messa in sicurezza del rio San Girolamo ridurranno quel parco a un piccolo triangolo verde – racconta Marco Serra Landis, uno dei residenti che chiedono di salvare l’ulivo - , con l’apertura dell’argine e la realizzazione di un nuovo ponte questa zona subirà grandi modifiche: quello che chiediamo è che quest’albero e gli altri che vennero piantati dai bambini negli anni Novanta, vengano salvati». Per Paola Murtas, altra residente della zona, l’ulivo è un regalo e non può essere abbattuto: «Quello che ci viene donato non può essere gettato via, per la nostra comunità è un po’ il simbolo della rinascita dopo quei giorni terribili di ottobre. Accanto ci sono anche gli alberi messi dimora dai bambini: ricordo che nel 1995 mia figlia piantò un pino, lo innaffiò e se ne prese cura a lungo. Chiediamo solo che all’ulivo e magari anche agli altri alberi sia data una nuova vita in un’altra zona».

Il sindaco

Giacomo Mallus, consigliere comunale e residente della zona, spiega come cambierà l’accesso al quartiere in seguito alla realizzazione del nuovo ponte e dell’apertura dell’argine: «L’accesso principale alla lottizzazione di Rio San Girolamo e delle Case del Sole è stato individuato in via Dei Genovesi, quello attuale – dopo la demolizione del vecchio ponte, la realizzazione del nuovo e la viabilità di connessione – verrà completamente modificato. L’ulivo presente al centro del parco, che verrà per buona parte eliminato dai lavori, potrebbe essere spostato: abbiamo chiesto alla Regione e alla società appaltatrice della messa in sicurezza che venga salvato, in modo da poterlo riposizionare in un altro luogo». Favorevole alla ricollocazione dell’ulivo donato dai volontari di Olmedo anche il sindaco, Francesco Dessì: «La nuova dimora ideale potrebbe essere individuata nel giardino della scuola materna, lo spazio ideale per continuare a far crescere quell’albero, e mantenere intatto il ricordo dei volontari che si prodigarono per aiutare la nostra comunità colpita duramente dall’alluvione».

