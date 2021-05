«Non abbandoniamo i nuraghi» 

«I cantieri archeologici del Sulcis riaprano subito». È questo l’accorato appello lanciato dai dirigenti del Parco geominerario della Sardegna, dai sindaci e dagli operatori che nei siti archeologici hanno lavorato per tanti anni.

La polemica

Non si placano, insomma, le polemiche dopo la chiusura dei cantieri archeologici di Carbonia, Gonnesa, Santadi e Sant’Antioco. Dal primo maggio sono 4 i siti sulcitani che hanno chiuso i battenti a causa del ricollocamento dei lavoratori ex Ati Ifras che si occupavano di manutenzioni e supporto allo scavo. A tal proposito, nella mattina di ieri, il presidente del Parco Geominerario Tarcisio Agus, ha convocato una conferenza stampa alla quale hanno partecipato diversi sindaci del territorio unitamente ad archeologi e ai lavoratori che fino a qualche giorno fa si occupavano dei siti. «È paradossale che i cantieri archeologici chiudano proprio in un momento in cui la Sardegna concorre, col suo patrimonio nuragico, ad entrare a far parte dei beni tutelati dall’Unesco - ha dichiarato la sindaca di Carbonia – la Regione faccia propria questa battaglia e si adoperi affinché l’assessorato al Lavoro trovi una soluzione rapida al problema».

La preoccupazione

Parole riprese anche dagli altri intervenuti alla conferenza, preoccupati per le professionalità che gli operatori hanno maturato negli anni e che, con la chiusura, si rischierebbe di perdere. «Chiediamo che i cantieri archeologici siano riaperti immediatamente – dice Tarcisio Agus - i lavoratori hanno acquisito professionalità che non vanno sprecate. Non è indifferente tagliare l’erba in un cantiere qualsiasi, o rendersi protagonisti della rinascita di un sito archeologico, questo è un valore aggiunto di cui beneficia l’intero territorio – prosegue - Le interlocuzioni di questi giorni ci invitano ad essere cautamente ottimisti, l’assessora Alessandra Zedda ci ha garantito che è al lavoro per risolvere la questione». Nei prossimi giorni sarebbe infatti in programma un incontro tra tutti gli attori coinvolti, un’occasione per chiarire tutte le posizioni e per verificare se sussistano le possibilità di un’apertura rapida. «La parola d’ordine dev’essere “apertura” con un triplice significato: apertura dei cantieri, apertura al dialogo costruttivo e apertura dell’operatività degli enti coinvolti - dice Debora Porrà, componente del direttivo del parco - le interlocuzioni di questi giorni vanno nella giusta direzione. Ora resta da vedere in quali tempi si possa riprendere la normale attività dei siti. In primis c’era da salvaguardare i posti di lavoro degli ex Ati Ifras, ora che tutti hanno firmato il nuovo contratto bisogna ridare valore ai beni archeologici, sono una componente imprescindibile della complessa rete del parco e senza di essi si mette a rischio l’esistenza di una parte del parco stesso». Un chiaro invito ad una sinergia durevole nel tempo, e non soltanto finalizzato alla risoluzione di problematiche emergenziali, un fatto che darebbe alle rivendicazioni maggior valore ed autorevolezza.

