Nomadi, Bobby Solo, Equipe 84 «Voci di maggio, che spettacolo» 

Otto serate per ripartire, dal 24 al 31 dicembre. In piazza Vittorio Emanuele a Nuoro la grande musica si prenderà la scena e incontrerà la solidarietà. Poi, omaggerà il Nobel Grazia Deledda. Ecco la ventesima edizione di Voci di maggio, evento organizzato come sempre dal gruppo degli Istentales. «Festeggiamo i 20 anni della nostra manifestazione, con molti artisti e un occhio alla sicurezza», dice il cantante-allevatore, Gigi Sanna: «Agli spettacoli gratuiti potranno accedere massimo 700 persone. Sarà obbligatorio il Green pass. Per il nostro settore era necessario dare un segnale forte, nonostante la pandemia. L’Atene Sarda accoglierà grandissimi nomi della musica».

Settimana di passione

Tutto è stato curato nei dettagli, il capoluogo barbaricino catalizzerà le attenzioni di un’intera isola, a partire dalla vigilia di Natale. Il 24 dicembre, dalle 19, spazio alle sonorità della tradizione: si romperà il ghiaccio con la “Rassegna dei tenores”. Il 25, invece, toccherà a Bobby Solo e Viola Valentino scaldare la piazza. Nella serata di Santo Stefano uno degli appuntamenti più attesi, il concerto dei Nomadi: il gruppo-simbolo della musica italiana si esibirà con il Tenore Santu Caralu. Dunque, la fitta scaletta corre via, ricca di spunti. Il 27 dicembre Nuoro accoglierà Bianca Atzei: l’artista milanese, così fiera delle sue origini sarde, dividerà il palco con Karma e Andrea Rosas. Poi, il 28 dicembre il concerto di Enrico Ruggeri e della band locale Ammerare. Mercoledì 29 Creedence e Rassegna di cori. Il 30 le inconfondibili sonorità dei Modena City Ramblers dialogheranno con il Tenore di Neoneli. Infine, il 31 dicembre si festeggerà il nuovo anno, con i Dj di Radio 105, Equipe 84 e i padroni di casa degli Istentales.

Sicurezza

Niente è stato lasciato al caso, la macchina organizzativa di Voci di maggio appare ben strutturata. «Rispetteremo tutte le norme possibili e immaginabili», assicura Gigi Sanna, «la voglia di andare in piazza ci dev’essere, con la gente che ha fatto la vaccinazione. Inoltre, gli uomini della Protezione civile monitoreranno tutto: certificato verde, temperatura, distanziamento».

Solidarietà

Da una parte la buona musica, strumento in grado di veicolare messaggi forti; dall’altra la cooperativa sociale Progetto Uomo di Nuoro, da decenni apprezzata realtà. «Il 26 e il 30 dicembre, durante gli spettacoli, si potrà acquistare un piatto realizzato da Ceramiche Ortobene», dicono Elsa Muscu e Paolo Fadda: «Il ricavato sarà utilizzato per i nostri progetti di inclusione sociale». Gigi Sanna aggiunge: «Tra le altre cose, grazie agli agri-chef di Coldiretti, realizzeremo pure cinque ricette storiche dedicate a Grazia Deledda e ai suoi romanzi. Con “Dipingi la tua Grazia”, invece, ci sarà un’estemporanea di graffiti a cura di Tela Urbana». La musica tesse trame. I grandi artisti aiuteranno a rafforzare il presidio delle donne di Vivere a colori, in una piazza che non smetterà di pretendere una sanità migliore.

