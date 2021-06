Noleggia due auto con la carta del padre 

Un divertimento, una serata alternativa che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Un quindicenne, utilizzando i documenti e la carta di credito dei genitori, ha noleggiato due auto: in una si è messo alla guida lui, nell’altra, a turno, gli amici. Ma i responsabili dell’agenzia si sono insospettiti per il doppio noleggio con la stessa carta e hanno avvisato i carabinieri. Sono stati i militari a rintracciare il ragazzino sulla Smart in via Libeccio. La seconda vettura è stata recuperata, abbandonata quasi in mezzo alla strada, in via Codroipo. Per il quindicenne è scattata la sanzione per guida senza patente.

Doppia prenotazione

L’insolita vicenda è stata ricostruita dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia. Gli investigatori, coordinati dal comandante Emanuele Macrì, sono intervenuti dopo la chiamata dall’agenzia di noleggio auto. I gestori avevano ricevuto la prenotazione online di due vetture: i pagamenti, in momenti diversi, sono stati fatti con la stessa carta di credito. Dopo la consegna delle auto, anche questa avvenuta in orari distinti, a due giovani – non è ancora chiaro se ci fosse anche il quindicenne o se abbia mandato delle persone più grandi per non destare sospetti – si sono insospettiti della prenotazione fatta con la stessa carta. Temendo ci potesse essere qualcosa di strano dietro questa operazione hanno chiamato il 112.

Le ricerche

Ai militari è bastato poco per capire cosa fosse successo. Il proprietario della carta di credito, un cagliaritano, non sapeva nulla della doppia prenotazione. E quando una pattuglia del radiomobile ha bloccato in via Libeccio una delle due auto noleggiate, una Smart, si è scoperto chi avesse architettato il tutto: il figlio quindicenne dell’intestatario della carta e dei documenti usati per la registrazione sul sito Internet dell’agenzia di noleggio. Il ragazzo era alla guida della vettura, ovviamente senza avere la patente vista l’età. Da qui la sanzione.

I complici

Gli accertamenti sono proseguiti e una seconda auto, sempre una Smart, è stata recuperata in via Codroipo lasciata quasi in mezzo alla strada tanto da creare problemi alla viabilità. Dalle indagini dei carabinieri è così emerso che il quindicenne aveva noleggiato i due veicoli per divertirsi con gli amici. E un complice lo avrebbe aiutato a occuparsi della registrazione e del pagamento sul sito dell’agenzia, usando i documenti e la carta di credito dei genitori.

