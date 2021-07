noi straordinari nel gioco 

L’orgoglio del condottiero che guarda i suoi uomini mettere in pratica il lavoro di mesi: «Abbiamo meritato di vincere, i miei sono stati straordinari nel gioco, anche se verso la fine hanno sofferto perché erano stanchi. Ma davvero bravi, avremmo potuto anche fare dei gol in più», è il discorso liberatorio di Roberto Mancini, intervistato “a caldo” da RaiSport subito dopo la fine di Italia-Belgio. Certoi, non si poteva sperare che fosse una passeggiata: «Sofferenza ce n'è stata un po' alla fine, ma ci stava perché avevamo speso tanto. Però non abbiamo mai sofferto. Non avevano un risultato minimo, ma siamo partiti per fare il massimo e la strada è ancora lunga: mancano due partite. La Spagna? Ora godiamoci questa vittoria». Una vittoria che, paradossalmente, come aveva detto dopo la sfida con l’Austria, è stata meno complicata di quella.

Il ringraziamento

«Il Belgio è un squadra molto forte, abbiamo giocato benissimo ma non è da oggi, però la strada è ancora lunga», aggiunge poi ai microfoni di Sky Sport. Il tono è misurato, ma la gioia traspare dallo sguardo del commissario tecnico, che fa sempre un passo indietro per lasciare l’applauso alla squadra: «Ringrazio i miei per la partita che hanno giocato: ne ero sicuro, anzi sicurissimo». La serata è guastata dal grave infortunio a Spinazzola? Mancini in conferenza stampa sa già cosa è successo: «Questa è la nota negativa della serata. Ci dispiace tantissimo, non meritava assolutamente questo infortunio, stava facendo un grandissimo Europeo e vogliamo mandargli un grande abbraccio».

Il futuro

La domanda che tutti vogliono rivolgergli è se ora l'Italia sia candidata a vincere gli Europei? «Quella del 2006 ha vinto il Mondiale», risponde ma smorza subito il tono, «ora bisogna stare calmi e tranquilli e recuperare le energie perché anche la prossima partita sarà durissima, la Spagna è una grande squadra».

44

Le partite

di Roberto Mancini come commissario tecnico azzurro