«Noi pensiamo già al 2022» 

Cinque tappe portate a casa senza danni, anzi con un discreto risultato sportivo: Diego Ulissi (due tappe e la classifica finale), Pascal Ackermann (tre tappe) sono partiti con il loro bottino, ma Carmelo Mereu (che ha creato Natura Great Events assieme a Federico e Matteo Soro) e Adriano Amici (Gs Emilia) sanno che molto resta da fare per chiudere questa edizione della Settiman Ciclistica Italiana (la copertura annunciata dalla Regione è ancora da deliberare) e avviare la prossima.

Mereu, quando finisce la Settimana Ciclistica Italiana?

«Per noi non finisce, c’è una continuità da dare quando si considera un evento come questo, se si vuole garantire a un territorio come il nostro che ha maggiori criticità il tempo di adattarsi».

Quale considera la difficoltà maggiore affrontata?

«Più che l’aspetto tecnico, sportivo, organizzativo o logistico è stata l’aggregazione degli elementi per costituire un “tavolo” strutturato. Per questi serve tempo. Tre mesi per allestire un evento di questa portata e in una regione come la nostra è un tempo ridottissimo».

Quando è nata l’idea di una corsa a tappe nell’Isola?

«L’anno scorso, durante un viaggio con Federico Soro a Bologna, nella sede a Gs Emilia. Volevamo dare alla Sardegna un evento di alto livello, inserito nel mondo del ciclismo. Ci siamo convinti della bontà del progetto, abbiamo crea “Natura Great Events” in modo che potesse avere un contenitore e un contenuto».

Quale è l’idea base?

«Un evento di marketing territoriale legato a un evento sportivo che fa sì che quel giorno a quell’ora scatti un momento di occupazione del territorio, con una grande comunicazione e l’estensione della stagionalità. In questo modo l’evento dà certezze sulla stagione».

Luglio non è certo il mese ideale.

«Certo che no. Abbiamo accettato questa situazione anomala ma era una condizione sulla quale quest’anno non potevamo trattare. La data ideale è all’inizio o alla fine della stagione. L’obiettivo è associare a questo evento altri eventi similari, indipendenti, ma sullo stesso tema».

Parla di cicloturismo?

«L’utenza ciclistica sceglie la bassa stagione, si sposta nel territorio, adora l’ambiente e ha una buona capacità di spesa. È quello che ci serve in bassa stagione. Gli appassionati sono sempre di più e sempre di più amano frequentare aree adatte».

La risposta del pubblico nei tre arrivi di Cagliari è stata tiepida.

«Il tifoso ciclista ama andare nelle strade, non ama vedere l’arrivo e la premiazione. Ho imparato tanto negli altri eventi ciclistici, il tifo insegue la corsa nei punti strategici. Il nostro responsabile del service dice di aver affrontato spesso il Giro d’Italia e aver visto tappe deserte. Non ritengo che Cagliari sia stato un fiasco, anche se nelle altre città c’erano più spettatori. La comunicazione? Di questa corsa si è parlato tutti i giorni da un mese e mezzo a questa parte. Però di sicuro lavoreremo per migliorare ogni aspetto».

L’immagine che si porta nel cuore?

«Ce ne sono tante: quando abbiamo incontrato le squadre, Nazionale compresa, ci hanno ringraziato per aver creato le condizioni per poter svolgere l’evento. È stato molto gratificante».

Il risultato sportivo invece è notevole.

«Sì, abbiamo avuto bei nomi che non sono venuti qui a scaldarsi i muscoli, ma si sono dati battaglia».

Peccato per l’assenza di Fabio Aru...

«Aru ci stava bene, abbiamo dialogato con la sua squadra, la Qhubeka, ma lui non se la sentiva. Abbiamo fatto la tappa che passava a Villacidro per lui. Più di così…»

In quale settore dove c’è più margine di crescita per rendere l’avvenimento più spettacolare?

«La Sardegna è già spettacolare di per sé. Potendolo ripetere ogni anno si possono fare tali varianti da renderlo sempre diverso dal precedente».

La gente scambia la Settimana Italiana per il Giro di Sardegna…

«Per noi è un Giro della Sardegna a tutti gli effetti. Volevamo ridare alla Sardegna la propria corsa ciclistica, che merita di essere di alto livello. Un livello che possa inserirsi bene nel calendario internazionale e sia da traino per tanti altri eventi, dando certezza sull’allungamento della stagione. In certi posti la bici esalta il territorio, è un grande strumento di marketing».

Appuntamento a…?

«Al 2022, con una data che a breve sceglieremo».

Classifica

generale:

1. Diego Ulissi (Ita), 2. Sep Vanmarcke (Bel) a 8”, 3. Giovanni Aleotti (Ita) a 16”, 4. Felix Grossschartner (Aut) a 20”, 5. Davide Villella (Ita) st, 6. Sergio Samitier (Spa) st, 7. Paul Double (Gbr) st, 8. Ben Hermans (Bel) st, 9. Ilnur Zakarin (Rus) st. 10. Andrey Zeits (Kaz) a 27”.