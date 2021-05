«Noi ora apriamo nuove imprese» 

Maria Congias, 24 anni, dopo tre settimane ha rimesso piede nel suo salone estetico nuovo di zecca. Riaccende la luce su lettini e strumenti di ultima generazione che si affacciano su Desulo. «Da quando ho aperto il 27 marzo scorso si son susseguite solo zone arancioni e rosse – dice mentre sistema le stanze che da oggi potranno accogliere di nuovo i clienti – Un inizio traumatico: è la mia prima attività». Ma è giovane, Maria, e trasmette speranza col suo sorriso calmo. E come lei altri giovani barbaricini che nel deserto delle serrande abbassate hanno avviato per la prima volta le loro imprese.

I grandi sogni

Antonio Pinna ha solo 21 ann i. Dopo aver lavorato in un locale a Cagliari, due mesi fa ha preso in gestione una pizzeria nel suo paese, Sarule. Non ha tentennato di fronte alla possibilità di mandare avanti il locale da 60 coperti: «Son stato scoraggiato a iniziare in piena pandemia – racconta con il sorriso di chi non ha niente da perdere – Ma alla mia età se qualcosa va male, mi rialzo». Per lui adesso c’è solo da imparare. Tavolini vuoti, quindi, ma un’organizzazione invidiabile: «Ho preso con me un pizzaiolo e un ragazzo che fa le consegne. Per adesso va così. Un giorno apriremo le porte del locale», sogna, mentre sforna un’altra pizza.

I clienti che mancano

Lo stesso pensa Federico Cambedda, 31 anni. Per il suo “Bar da Fede” a Teti, che è anche l’unica edicola del paese di seicento abitanti, solo una settimana in zona bianca. «Avevo un circolo, ma son stato costretto a tenere chiuso per mesi. Ho ottenuto la concessione per il bar a metà marzo, poi subito zone arancioni e rosse - spiega mentre spolvera di cacao i suoi tiramisù - Non ha senso un bar senza gente, ma è il mio lavoro preferito, andrò avanti in attesa di tempi migliori».

Il coraggio

Mentre impazzano le proteste e tante sono le attività, anche storiche, che cessano per sempre, i giovani tentano la grande sfida. «Non credo negli allentamenti a singhiozzo: aprirò la sala quando potrò farlo in sicurezza», aggiunge Antonio Pinna, che dopo aver avviato la pizzeria ha affrontato anche il virus.

Il ritorno a casa

«Son preoccupata, ho un mutuo da pagare – aggiunge Maria, titolare di Estetica Diamante – Ma è il sogno che avevo sin da bambina. Dopo le stagioni in Costa Smeralda e la pandemia, ho capito che si sta meglio in casa propria. È paradossale, infatti, che non ci siano finanziamenti per giovani o imprenditoria femminile in un momento in cui molti ragazzi che non trovano lavoro vorrebbero investire, ma non riescono senza incentivi». «Dove c’è bar, c’è casa - aggiunge Cambedda – soprattutto nei nostri paesi». Nonostante l’economia allo stremo e la sofferenza generale delle partite iva, le giovani energie investite qui non sono sprecate.

