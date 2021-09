«Noi malati siamo allo stremo» 

Quattro medici, meno di dieci infermieri per 3500 pazienti. Il reparto di Oncologia di Nuoro è allo stremo. Lo denunciano pazienti e sindacati invocando rinforzi che, però, non si intravedono. Una rappresentanza di malati oncologici è stata ricevuta dall’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, in occasione della manifestazione che si è tenuta venerdì a Cagliari. «Come sempre lontana anni luce dalla realtà, la politica regionale ci manda a dire che è tutto a posto ma che gli oncologi non vogliono venire a Nuoro per via dell’ambiente ostile», dice Michele Siotto, consigliere comunale e paziente oncologico.

Abnegazione

Aggiunge Siotto: «Pare che siamo noi ad avere le visioni quando denunciamo disservizi e pretendiamo il rispetto dei nostri diritti. La verità è che l’abnegazione dei medici, degli infermieri e di chi quotidianamente vive il nostro problema è ciò che in questo momento supporta noi malati davanti a disservizi quotidiani dell’amministrazione. Parliamo di cose concrete - spiega -: inesistente l’équipe che gestisca il paziente a tutto tondo, ogni malato deve riferirsi a diversi reparti e specialisti, e se non c’è un lavoro sinergico è davvero dura. Gli ambulatori non possono essere ospitati in sgabuzzini tetri dove anche solo una stampa prevede che il medico faccia avanti e indietro da altre stanze. Abbiamo il gravissimo problema dei numerosi esami scaricati ingiustamente sull’intramoenia, mancano tecnici e figure che sappiano utilizzare i macchinari presenti».

I disservizi

Ad oggi è impossibile per i pazienti di Oncologia effettuare al San Francesco o allo Zonchello esami quali RX torace (nonostante la pubblicità al macchinario di ultima generazione), la Moc (il cui strumento è all’interno dell’ex reparto di geriatria oggi reparto Covid, quindi con accesso impossibile), la curva da carico glicemico e si potrebbe continuare con Tac, Pet, scintigrafia, esami che nella migliore delle ipotesi vengono gestiti al Mater Olbia.