«Noi, eterni bambini in una Cuba che combatteva la sua rivoluzione» 

«In termini domestici, io personalmente non potrei chiederne una migliore. C’era tanta musica a casa, la mia è una famiglia di musicisti, così come quella di Aymeé. Ci siamo conosciuti al Conservatorio dove abbiamo studiato da ragazzini. E poi tanti musicisti suonavano con mio padre, o lo andavano a trovare. Quando non si faceva musica, se ne parlava con piacere. Ho conosciuto grandi artisti, era molto bello».

«È una canzone che abbiamo composto negli anni ‘80, e abbiamo deciso di includere nell’album. Ci sono dentro molti ricordi di quando io e Aymée eravamo bambini, il rispetto che nutriamo l’uno per l’altra, ma anche l’emozione di essere cresciuti in una splendida isola, dove s’incontrava tanta musica speciale. Un legame tra noi e verso la nostra terra».

Prendete il piano più dolce, melodioso, avvolgente; e la voce più energica, allegra, amichevole. Lui, al piano, è Gonzalo Rubalcaba, nato nel 1963. E lei, con la sua voce, è Aymée Nuviola, classe 1973. Artisti, capaci di emozionare e far sognare sui palchi di tutto il mondo, sono in concerto questa sera al Massimo di Cagliari, con l’organizzazione di Jazz in Sardegna. Presentano il loro album di coppia, “Viento y tiempo”, una miscela imperdibile di jazz e atmosfere cubane. E l’ultimo atto di un’amicizia nata da bambini, al Conservatorio di Cuba. «Questo album è un omaggio, un atto di amore a tutto ciò che abbiamo vissuto», dice Gonzalo, che si è concesso per un’intervista.

Prendete il piano più dolce, melodioso, avvolgente; e la voce più energica, allegra, amichevole. Lui, al piano, è Gonzalo Rubalcaba, nato nel 1963. E lei, con la sua voce, è Aymée Nuviola, classe 1973. Artisti, capaci di emozionare e far sognare sui palchi di tutto il mondo, sono in concerto questa sera al Massimo di Cagliari, con l’organizzazione di Jazz in Sardegna. Presentano il loro album di coppia, “Viento y tiempo”, una miscela imperdibile di jazz e atmosfere cubane. E l’ultimo atto di un’amicizia nata da bambini, al Conservatorio di Cuba. «Questo album è un omaggio, un atto di amore a tutto ciò che abbiamo vissuto», dice Gonzalo, che si è concesso per un’intervista.

Perché il titolo, “Viento Y tiempo”?

«È una canzone che abbiamo composto negli anni ‘80, e abbiamo deciso di includere nell’album. Ci sono dentro molti ricordi di quando io e Aymée eravamo bambini, il rispetto che nutriamo l’uno per l’altra, ma anche l’emozione di essere cresciuti in una splendida isola, dove s’incontrava tanta musica speciale. Un legame tra noi e verso la nostra terra».

Avete avuto una bella infanzia?

«In termini domestici, io personalmente non potrei chiederne una migliore. C’era tanta musica a casa, la mia è una famiglia di musicisti, così come quella di Aymeé. Ci siamo conosciuti al Conservatorio dove abbiamo studiato da ragazzini. E poi tanti musicisti suonavano con mio padre, o lo andavano a trovare. Quando non si faceva musica, se ne parlava con piacere. Ho conosciuto grandi artisti, era molto bello».

C’erano anche difficoltà a Cuba?

«Io sono nato sotto la rivoluzione, era appena cominciata. Presto il jazz fu considerato la musica del nemico perché veniva dagli USA, e quindi malvista. Io ne ero già innamorato, ma era difficile, e molti musicisti passarono grossi guai».

Com’è stato concepito “Viento y tiempo”?

«Io Aymèe abbiamo parlato a lungo di quali canzoni includere. Tutto ciò che abbiamo scelto è musica che apprezziamo. Non abbiamo scelto le canzoni in base alla popolarità, ma in base al rispetto. Per esempio “Lagrimas negras”, “El güararey de Pastora”, “El ciego”, sono classici che abbiamo cercato di rendere al nostro meglio. L’album contiene alcuni pezzi fatti con l’orchestra ma anche molti dove siamo solo io e Aymée in duetto piano con voce. Ci godiamo ogni momento».

Quando ha deciso di suonare il piano?

«I o nasco batterista. La batteria è stato il mio primo giocattolo. Però al momento di fare l’esame di ammissione all’Accademia non sono stato accettato alla classe di batteria. Mi hanno proposto piano. Ci sono rimasto molto male, ma mia madre mi ha convinto as accettare. Presto ho capito che è uno strumento importante per conoscere la musica, mi dà anche più libertà di esprimermi. E così ormai sono innamorato del piano quanto e più della batteria».

Cosa significa suonare con Aymée?

«Lei è una musicista straordinaria».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata