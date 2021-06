«Noi, danneggiati dai divieti» 

Il primo a puntare il dito, ma solo sui social, sull’ordinanza anti alcol del sindaco Nizzi, è stato un commerciante con storica tradizione familiare, Pietro Carassale, titolare di Stella-Sapori di Sardegna. «Caro Sindaco, – ha scritto – vista la sua ordinanza è inutile che fa arrivare il rally», aggiungendo che «per colpa di tre minimarket che vendono alcolici ai minorenni, devono chiudere i negozi di prodotti tipici». Ma anche altri esercenti destinatari del provvedimento criticano l'atto che, per arginare i recenti e ripetuti disordini delle baby gang in preda ai fumi dell'alcol per le vie del centro storico, obbliga le attività commerciali che vendono alcolici da asporto ad abbassare le serrande alle 20. La stretta, che sarà allentata il 23 giugno, arriva, però, quando la città è pronta ad accogliere i primi vacanzieri e il campionato mondiale di rally e a salutare il coprifuoco notturno, con i commercianti speranzosi di ripartire dalla stagione estiva alle porte. «È una misura che non risolve il problema e a noi, che d'estate lavoriamo soprattutto dopo le 22, ci sottrae un'importante fetta di guadagno», dicono i titolari di Abbà, boutique di specialità tipiche, compresi mirto e vino sardo, in Corso Umberto.

I minimarket

Sulle vetrine dei minimarket aperti intorno alle piazze, campeggia un cartello giallo per avvisare dell'impossibilità di vendere le bevande alcoliche e i titolari dichiarano di non averle mai vendute ai minorenni. «A chi vende alcolici ai minori di 18 anni va fatta la multa o va chiusa l'attività ma, così, per colpa di alcuni, paghiamo tutti», dice il titolare di Poddar alimentari, Amit Kumar, da cinque anni in Piazza Matteotti, che suggerisce di prorogare (almeno un po') l'orario di chiusura. «Chiudere alle 20 è un grande problema perché, d'estate, iniziamo a vendere a quell'ora», afferma Rahim Abdur. «Perdiamo clienti ma non cambia nulla in termini di ordine pubblico», sostiene il collega Raham del market Dewan in Piazza Regina Margherita.

Il sindaco

Dal canto suo, il sindaco Settimo Nizzi, che ha ringraziato le forze dell’ordine per l’operazione di sabato scorso, ha ribadito la necessità di un provvedimento di emergenza e una risposta forte per arginare il consumo di alcol tra i giovanissimi e i disordini in centro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Caro

Sindaco,

vista

la sua ordinanza è inutile

che faccia arrivare

il rally