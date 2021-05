«Noi centenari ancora senza vaccino» 

A Desulo ovunque risuona la stessa cantilena: «Mia madre e mio padre non son stati ancora vaccinati». Si tratta per la maggior parte di persone che hanno superato i 90 anni, allettate o che non possono spostarsi da casa: i coniugi Chessa, 97 e 86 anni, Tia Giuanna, 94 anni, per citarne alcuni. E nonostante il dinamismo mostrato nella campagna vaccinale dai team del distretto di Sorgono in molti paesi della Barbagia ancora non decolla il piano di somministrazioni a domicilio.

Complenno triste

Attende l’immunizzazione il neo centenario Antonio Fais, noto Cappotto, la cui storia è stata raccontata proprio da L’Unione Sarda . «Siamo ancora così - precisa la figlia, Angela Fais, 61 anni - Nessuno ci ha chiamato. Stessa desolazione anche per mia suocera, che ha 95 anni. A questo punto non ci resta che aspettare il miracolo». Franco Maccioni, poliomielitico e diabetico, 62 anni, figlio della 95enne, aggiunge: «Sono prenotato per giovedì, ma ho dovuto fare tutto io e mi dovrò far accompagnare a Sorgono. Il diabetologo, se ci fosse stato, ci avrebbe garantito l’immunizzazione. Invece siamo fragili e abbandonati».

Anziani e isolati

È arrabbiato Tiu Nossi, Basilio Carta, che di anni ne ha 101. Sbatte il bastone a terra: «Stanno vaccinando? E io perché sono stato scartato? Prima venivano a trovarmi nipoti e amici, ora non possono venire. Aspetto il vaccino proprio per poter di nuovo chiacchierare con loro». Francesca Fais compirà invece 96 anni a breve. Lucida, attenta e infuriata: «Da più di un anno non vedo i miei figli che vivono lontano da Desulo - dice – Non posso spostarmi e aspetto di fare il vaccino qui, accanto al mio caminetto». Stessa antifona ad Aritzo: «Mio zio ha 87 anni, è allettato da 6 e non si può spostare - racconta Gianna Manca, 65 anni -Ci è stato detto che saremmo stati contattati, ma ancora nulla. Vive con sua sorella di 83 anni che ha completato il ciclo vaccinale. È tutelato, ma non guasterebbero maggiori garanzie che gli spettano di diritto”.

Il pasticcio

«A Desulo il vaccino a domicilio è stato chiesto da 150 persone, un numero altissimo. Purtroppo i tempi sono lunghi. Devono contattare il medico di base, ma possono anche farsi accompagnare a Sorgono e ricevere la dose in auto se hanno problemi di deambulazione. Il personale dell’hub è disponibilissimo», spiega l’assessore ai servizi sociali di Desulo Stefania Frongia, 50 anni. Rassicurazioni arrivano anche dalla sindaca di Ovodda, nonché presidente della Conferenza dei sindaci dei distretto sanitario di Sorgono, Maria Cristina Sedda: «Per gli allettati si attende un altro tipo di vaccino, che dovrebbe arrivare a breve. Intanto son già partite le immunizzazioni per i caregiver e anche questo rappresenta un tassello importante per mettere in sicurezza i più fragili».

RIPRODUZIONE RISERVATA