«Noi al lavoro per migliorare la città» 

«Nessun preconcetto, ma ritengo che un’amministrazione debba sempre impegnarsi per evitare lo sperpero di denaro e rivedere ciò che può essere migliorato, come la piazza Liori e quella di via Roma, e la pista ciclabile».

L’amministrazione precedente vi accusa di aver stravolto diversi progetti lasciati in dote.

«Il riscatto sociale di questo territorio: siamo riusciti a dare una immagine nuova di Capoterra, cittadina che veniva riconosciuta soprattutto per gli eventi drammatici legati all’alluvione. Appena insediati abbiamo affrontato i problemi causati dal maltempo e un nuovo lockdown, ma questa amministrazione, seppure giovane, ha dato prova di maturità».

Il 26 ottobre del 2021 Beniamino Garau vinceva sul filo di lana il ballottaggio contro Beniamino Piga, riportando il centrodestra al governo di Capoterra dopo vent’anni di guida del centrosinistra.

Sindaco Garau, dopo un anno quale considera il vostro risultato più importante?

I suoi avversari dicono che sia ostaggio del Psd’Az.

«In realtà sono ostaggio della democrazia. Nella nostra coalizione tutti, in base anche al risultato delle urne, hanno il loro peso: questo vale sia per i partiti sia per le liste civiche».

Il recente rimpasto ha fatto parecchio discutere.

«I gruppi politici avanzano le proposte, poi io decido. Marco Solinas è stato scelto per le sue qualità e per le competenze che lo hanno subito fatto diventare parte integrante della squadra. Katiuscia Garone viene dal mondo del sociale, sarà quindi la persona giusta per guidare questo importante assessorato».

Sono in previsione altri cambiamenti in giunta?

«Per ora no, più avanti faremo delle valutazioni. Del resto abbiamo sempre detto che durante la legislatura avrebbero potuto esserci staffette».

Qualcuno in opposizione vi definisce l’amministrazione dei conflitti d’interessi.

«Trovo siano sterili polemiche, come quella di aver tirato in ballo mio fratello, che lavora per il Comune da oltre vent’anni. Ho mantenuto la delega al Personale, ma i dipendenti rispondono ai loro dirigenti, non al sindaco».

Che programmi metterete in campo per avvicinare le lottizzazioni al centro di Capoterra?

«Le scelte urbanistiche saranno determinanti, attraverso le linee guide del nuovo Puc colmeremo la distanza che fisicamente separa il centro dalle zone a mare con nuovi servizi, e favoriremo anche le iniziative private. Il dialogo con amministratori di condominio e cittadini sarà determinante per il riscatto della costa».

Quali saranno i prossimi obiettivi a breve termine?

«Ci concentreremo sui problemi sociali e abitativi per sostenere soprattutto le giovani coppie e le famiglie meno abbienti. Presto approveremo un nuovo regolamento per l’edilizia popolare».

A che punto è il passaggio del servizio idrico ad Abbanoa?

«Il trasferimento delle competenze verrà completato entro l’anno. L’accordo consentirà alle zone residenziali di continuare a mantenere la gestione delle proprie risorse idriche. Abbanoa investirà 12 milioni per sistemare le condotte cittadine: per i residenti ci saranno vantaggi nella bollettazione, e potranno accedere al bonus idrico».

