Noemi: «I miei primi 40 anni giocando con... l’hula-hoop» 

Parlare con Noemi mette allegria. La “rossa” della musica italiana è una ventata di freschezza in questa estate torrida. Dal debutto a “X Factor” nel 2008, 14 anni e 7 Sanremo dopo, è sempre qui con la stessa voglia di fare, pronta a non prendersi mai troppo sul serio, ancora più serena dopo i cambiamenti anche del suo fisico. Il tour estivo “Outdoor” è un successo enorme e alzi la mano chi almeno una volta non ha cantato “Hula-Hoop” il nuovo brano insieme ancora una volta a Carle Brave, successo assicurato dopo il boom dell’estate scorsa con “Makumba”. E adesso Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti 40 anni, arriva anche in Sardegna. Stasera sarà protagonista a Oliena in piazza Santa Maria mentre il 17 settembre tornerà protagonista ad Arzachena a Tanca Su Palu. «E non vedo l’ora di arrivare. Tra l’altro voglio dire che la mia corista Simona Farris è sarda, è super brava e talentuosa e avrete modo di ascoltarla. La Sardegna è un posto pazzesco e ha una grande tradizione musicale. Lo dico, io sono una grande fan di Salmo, mi piace tantissimo. Una terra dove c’è grande voglia di accoglienza».

E allora Noemi che estate è questa dei suoi 40 anni?

«Io sono in giro con la mia band e con il mio tour e mi sto divertendo un mondo, ma non mi piace etichettare. Questa cosa dei 40 anni non è una tappa che sembra dobbiamo scontare noi donne. La vita è un divenire, sarebbe importante contarli se si potesse tornare indietro. Faccio difficoltà a capire perché per forza dobbiamo fare un bilancio. Mi viene da pensare che la vita cambia in un attimo».

Si è regalata un debutto del tour a Buenos Aires.

«Un regalo del destino. Lì c’è una comunità argentina molto forte che ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e ci sono dei fan che sono arrivati anche dal Brasile. Era un concerto super energico. Credo che sia molto importante questo recupero della vicinanza».