No-vax, piazza Gramsci è vuota La protesta sembra perdere vigore 

L’ultima ipotesi sui vaccini è stata formulata ieri da Emanuela Rizzieri, sociologa e criminologa: «Siamo in mezzo a una guerra batteriologica. Lo avevo detto a degli amici a marzo dell’anno scorso, augurandomi di sbagliarmi. Purtroppo non mi sbagliavo, ho dovuto constatare che avevo ragione, che la mia ipotesi era fondata». Un affondo sui vaccini: «I media mainstream bombardano continuamente raccontandoci del virus e dei vaccini. Ma quali vaccini? Questi sono farmaci sperimentali. Non lo dico io ma Luc Montagnier e Giulio Tarro, un premio Nobel e un allievo di Sabin. E il discorso sulla depopolazione senza armi era già stato ipotizzato da Malthus». Infine, Rizzieri attacca: «È la paura che fa ammalare, che ci fa abbassare le difese immunitarie. Io non sono un medico, ma so bene che durante una pandemia non ci si vaccina: questo del governo è un piano criminale».

Ma sono numeri che non preoccupano, né che la frangia di “Is pipius non si tocant” ha convocato i suoi adepti in piazza Giovanni XXIII. «Non fanno testo – dice Fabio Macciò, ex militare – in due siti sui social siamo oltre 25mila, con centinaia di medici che, però, hanno paura a esporsi. Chi lo ha fatto è stato sospeso». Insomma, c’è una spiegazione per ogni cosa. «Qui siamo pochi ma siamo tantissimi. Molti sono terrorizzati», aggiunge Macciò. Che, nel suo discorso, ha lanciato un guanto di sfida agli organi di informazione e alle istituzioni: «Vorremmo un confronto serio sul tema, siamo stanchi di essere trattati da terrapiattisti». Quest’ultima è la lamentela più diffusa. Certo, ma se c’è chi è pronto a giurare di aver sentito Bill Gates dire in una intervista su Youtube che la popolazione mondiale andrebbe decimata perché 8 miliardi di abitanti sulla terra sono troppi, è chiaro così si sta porgendo il fianco.

«Noi rifiutiamo il Green pass e il Super Green pass e diciamo no a questa psico-dittatura mondiale». Walter Erriu, uno dei leader dei no-vax cagliaritani, mette subito le cose in chiaro, anche senza aggiungere nulla a quanto ribadito più volte nei suoi interventi. Ma ieri in piazza Gramsci, nuovo spazio cittadino messo a disposizione dalla Prefettura, è sembrato che la protesta anti vaccini abbia perso molti adepti e stia gradualmente scemando. Poco più di 50 persone, cioè un terzo rispetto ad appena due settimane fa. E tre piccoli bus delle forze dell’ordine, in pratica una divisa ogni due attivisti.

Numeri e interpretazioni

Guerra batteriologica

Viva la libertà

La serata scorre tranquilla – “pagu genti bona festa” – e l’intervento di Paola Tedde, insegnante di canto, aiuta a tenere unita la piazza. La donna scandisce il ritmo prima battendo le mani, poi i piedi e tutti partecipano muovendo il corpo e seguendo le indicazioni. Quindi intona un “viva la libertà” e coinvolge la piazza a seguirla ripetendo le parole più volte. Un momento di relax che stempera il clima, forse non ce n’era manco bisogno.

Nessuna esagerazione

In definitiva, le adunate no-vax, almeno a Cagliari, non hanno mai sconfinato negli eccessi che hanno caratterizzato alcune manifestazioni in altre parti d’Italia. Ad ascoltare ci sono pochi giovani e molti anziani. Anziana è anche Anna Pusceddu che, a passeggio con un’amica, si ferma incuriosita: «Scusi ma chi sono questi?». «I no-vax signora». «Ah, ho capito, quelli che non si vogliono vaccinare. Peggio per loro, io sono vaccinata e sto bene. Per carità».

Dati e rielaborazioni

Questione di punti di vista. Per Francesca Colombo, imprenditrice, «la salute non ha prezzo». E aggiunge: «Ci vogliono imporre il vaccino per qualcosa che è poco meno di un’influenza. Sappiamo leggere i dati mentre, purtroppo, la metà degli italiani è incapace a rielaborarli logicamente. Ma noi li leggiamo da marzo del 2020. Con il paziente zero hanno iniziato a terrorizzare la popolazione ben sapendo che il virus circolava da settembre del 2019».

Niente di nuovo , dunque, sul fronte della propaganda che, anzi, a leggere i recenti numeri sulle prime vaccinazioni, si sarebbe indotti a ritenere poco efficace. Rimane sul campo il tema delle libertà violate insieme ad alcuni articoli della Costituzione. «Un amico mi ha raccontato che i suoi figli si sono vaccinati perché non volevano essere emarginati», conclude Fabio Macciò.

