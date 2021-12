No, non è un pianeta per l’infanzia Neppure la Sardegna 

«Questa generazione di giovani e giovanissimi, a causa della pandemia, sta fronteggiando il più grande trauma collettivo dal tempo della Seconda guerra mondiale, e nonostante i nostri sforzi per analizzare in modo sistematico al situazione, così da poter studiare e applicare strategie efficaci, ancora le istituzioni stentano a venire incontro a istanze fondamentali».

Affronterà queste tematiche oggi alle 17 a Cagliari, al Centro culturale Il Ghetto, al Lei Festival, Antonella Inverno: giurista romana, classe 1975, specializzata nella tutela internazionale dei diritti umani, e responsabile delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza per il programma ITA-Eu di Save the Children Italia. Modera l’incontro Lorenzo Braina, che da anni svolge un ruolo di primo piano nel campo dell’educazione.

«In un’Italia in cui le famiglie con minori in povertà assoluta in 10 anni sono quintuplicate, che si trova a fare i conti con gli effetti della recessione sulla motivazione dei giovanissimi e che è sempre più vecchia, con oltre 165 anziani ogni 100 bambini, alunni e studenti spesso non trovano nella scuola risposte efficaci alle sfide di oggi». Difficile trovare parole migliori per introdurre la VII edizione de “Atlante dell’infanzia a rischio 2021, Il futuro è già qui” (Ponte alle grazie), realizzato come ogni anno da Save the Children, una delle più grandi organizzazioni umanitarie internazionali indipendenti al mondo.

Davvero l’infanzia è “a rischio estinzione”?

Che quadro presenta la Sardegna nella scuola primaria?

«In Italia solo il 36,3% delle classi usufruisce del tempo pieno, nella vostra Isola Oristano si ferma al 10,3%, Cagliari al 34,2%, mentre Sassari e Nuoro arrivano rispettivamente al 41,8% e 47,2%, superando la media nazionale. Anche per la mensa scolastica le disparità si notano: in provincia di Oristano la frequenta solo il 16,3%, a Cagliari il 46,1%, a Nuoro il 50,9%, fino a Sassari con il 70,1%, a fronte di una media italiana del 56,1%».

E se parliamo invece di dispersione scolastica?

«La dispersione implicita, ovvero il mancato raggiungimento del livello sufficiente in tutte le prove, in Italia è in media del 10% nell’ultimo anno delle superiori. Nell’Isola tutte le province superano la media italiana: in quella di Cagliari è al 12,3%, Oristano al 17,3%, Sassari al 18,8%, Nuoro (21,3%) e Sud Sardegna (25,6%)».

Quali interventi sarebbero necessari?

«Se in Italia il 13,5% dei ragazzi vive in condizioni di povertà assoluta vuol dire che molti conti non tornano. Il Piano nazionale per gli investimenti complementari, Pnrr, metterà a disposizione enormi risorse, come non capitava dal piano Marshall, anni ’50. È un’occasione da non perdere, a patto che si rendano participi le comunità locali nella progettazione di scenari migliori, e tenendo anche conto del punto di vista dei giovani: nessuno meglio di loro sa di cosa ha bisogno la scuola adesso».

Un’altra sfida decisiva è quella alla disuguaglianza.

«La spesa media, sia per i consumi alimentari che per l’istruzione, ci restituisce l’immagine di un’Italia frammentata non solo da nord a sud, ma anche all’interno dello stesso territorio. Il divario sociale non fa che allargarsi. Temiamo che in futuro si costituisca un’élite di giovani con un accesso esclusivo ai più alti gradi di istruzione».

Cosa resta della Dad?

«La didattica a distanza è un altro strumento senz’altro utile, vista l’emergenza Covid, ma necessita di interventi significativi. Bisogna vedere come saranno usati i fondi del Pnrr per la transizione digitale, se effettivamente si riuscirà a ridurre il “digital divide”, ossia la differenza nell’accesso alle tecnologie dell’informazione (soprattutto internet e personal computer)».

