«No, io al pascolo non ci vado!» Massimeddu che sognava il pallone 

Il protagonista del cortometraggio si chiama Massimeddu. È un bambino, figlio di un pastore, che gli amici prendono in giro quando lo vedono accompagnare il gregge nelle campagne di Perdaxius. Lui quindi non vuole badare alle pecore, sogna di tirare calci di rigore e fare goal nel malandato campetto di calcio, e per scamparsela decide di raccontare ai suoi genitori una bugia: ci sono i fantasmi al pascolo, un maschietto e una femminuccia in costume sardo in groppa a un cavallino. Fanno paura. Tanta paura! Passano gli anni, Massimeddu si fa grande e lascia la Sardegna per cercare fortuna fuori, “in Continente”. Quando torna nel suo paese scopre che quella sua bugia è diventata leggenda. E che il campo da calcio ha sempre l’erba alta che arriva alle ginocchia.

In concorso

Con “Faula”, questo il titolo del corto, Massimiliano Nocco, regista sardo adottato da Firenze, è tra i dieci finalisti del prestigioso Festival Cinematografico della Rai Tulipani di Seta Nera. Non solo: è anche uno dei tre corti candidati al Premio Enit (Ente Nazionale Italiana Turismo), infatti l’audiovisivo è un viaggio suggestivo per immagini da Cagliari al Sulcis-Iglesiente. Inoltre la fotografia, particolarmente curata a firma di Francesco Squillantini, è stata già premiata nel Festival Filoteo Alberini.

“Made in Perdaxius”

«La sceneggiatura», svela Massimiliano Nocco, «è ispirata a una storia vera: la mia. Infatti, quando avevo circa dieci anni mio padre avrebbe voluto che lo aiutassi con le pecore. Allora, proprio come fa il piccolo protagonista, invento la bugia del fantasma. Da quel momento i miei genitori non mi mandarono più ad accudire il gregge». Questa produzione per Nocco è una sorta di opera prima se si considera il fatto che i precedenti hanno un girato brevissimo, sotto i tre minuti. Un lavoro realizzato in luoghi familiari: «È tutto “made in Perdaxius”, il mio paese», racconta il regista, «dove ho coinvolto dieci adulti e dieci bambini del posto che non avevano mai recitato prima».

Dove vederlo

Le proiezioni dell’edizione 2021 si svolgeranno tra il 3 e il 6 giugno, data nella quale si conosceranno i nomi dei vincitori. Tulipani di Seta Nera conferma la sua mission nei confronti del cinema scritto e diretto da nuovi autori emergenti. Con un occhio di riguardo per le tematiche sociali complesse. A riprova il regista specifica che «"Faula” affronta anche il tema della migrazione. Il protagonista per necessità deve lasciare la Sardegna». Argomento approcciato con delicatezza e senza indugiare nel didascalico. Girato nell’estate 2018, è recitato in sardo, dura quattordici minuti e lo si può vedere gratuitamente all’indirizzo www.tulipanidisetanera.rai.it. «È un momento importante, il nome Rai dà molta visibilità e spero possano arrivare nuove opportunità».

Nel futuro del regista c’è un altro corto, dedicato al tema della violenza sulle donne. Un passo alla volta. Ora c’è da scoprire se Massimeddu farà un’altra rete. In bocca al lupo!

