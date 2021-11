No Green pass, flop in piazza 

In piazza Santa Maria però i quartesi sono davvero pochi. La maggior parte dei manifestanti arriva da Cagliari e dagli altri centri dell’hinterland. Quartese è Santino Muscas, 76 anni: nonostante la sua età lo metta a forte rischio ha scelto di non fare il vaccino, «non lo ritengo necessario. Io ho avuto il Covid e come me tutta la mia famiglia e siamo tutti guariti in tre giorni».

I no Green pass del partito di Paragone non sono tutti no vax. Il promotore Gianmarco Muggiri ad esempio è vaccinato, ma – dice – «manifestiamo come stiamo facendo da luglio nei diversi comuni della Sardegna, contro il Green pass che è una misura anticostituzionale che lede i diritti delle persone, soprattutto per chi per lavorare deve pagare per fare il tampone. Io sono vaccinato e come me tanti, ma noi siamo per la libera scelta di ognuno». Da luglio, prosegue, «abbiamo raccolto 5000 firme, in due giorni 300 anche a Quartu».

Si erano dati appuntamento in tanti, in piazza Santa Maria a Quartu. Era la prima volta nella terza città dell’Isola: ma alla fine la pioggia ha frenato il sit-in dei No Green pass organizzato da Italexit Sardegna, il partito di Gianluigi Paragone. I più audaci che non si sono fatti intimidire dal maltempo erano una quindicina, con al seguito una lapide con tanto di fiori che sanciva la “morte della Costituzione italiana, 1/1/1948 -15/10/2021”.

«Anticostituzionale»

I protagonisti

E poi c’è Daniela Putzu, insegnante: «L’obbligatorietà del vaccino per gli insegnanti è stata una mazzata terribile» dice, «perché la categoria aveva comunque risposto bene e tra l’altro noi lavoriamo in un ambiente sicuro. Io ogni due giorni faccio il tampone». In piazza c’è anche l’associazione Osaitalia, apolitica, che riunisce operatori di sicurezza della Polizia locale, dei carabinieri della Polizia, della Guardia di finanza, e anche qualche sanitario. «Per il rispetto della legalità», dicono i partecipanti che preferiscono mantenere l’anonimato, «per il rispetto della legalità e della costituzione, contro l’applicazione di trattamenti sanitari obbligatori».

È convinta anche Alessia de Luisa: «Chiediamo l’abolizione di questo green pass e anche dei vaccini che non sono stati sperimentati a sufficienza. Io ho paura e queste cose fatte in fretta con vanno bene. E poi io credo che anche tutti questi che dicono siano morti per Covid in realtà non siano morti per quello ma perché avevano altre patologie». Carlo Cocco ha fatto invece le due dosi di Astrazeneca, «ma non farò la terza con un vaccino diverso. E poi sono contro il green pass. Io ad esempio che sono vaccinato non faccio il tampone per andare a lavorare e magari contagio un mio collega che invece ha fatto il tampone e poi magari muore».

