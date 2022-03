No dell’Aula alle zone turistiche 

Tra queste, in particolare, quella tra l’esponente sardista Mariolina Andria, che porta alla luce presunte contraddizioni nel discorso di Campus, e lo stesso sindaco così come con il consigliere di Futuro Comune Mariano Brianda il quale afferma non potersi votare la procedura di chiusura del bando senza un’istruttoria tecnica. Allo stesso modo Daniele Deiana di Fratelli d’Italia chiede di lasciare il boccino alla Regione mentre Fabio Pinna del Pd ritorna sui troppi condizionali della delibera voluta da Campus, oltre a sottolineare che il Ppr non è così monolitico come lo illustra il primo cittadino. Insomma, ci sarebbe uno spazio di interpretazione da delegare a un parere tecnico, secondo la minoranza, mentre Campus chiosa definitivo che questo esiste ed è validato dalla struttura dirigenziale del Comune: «Quelle aree naturali sono intangibili e non posso essere cementificate».

Ora è definitivo: la maggioranza civica conferma il no alle proposte sulle zone F4 a vocazione turistica. Ieri in Consiglio comunale la chiusura del bando col voto della delibera, già annunciata giorni fa dal sindaco in commissione Urbanistica, alle proposte di creazione di aree turistico-recettive tra Porto Palmas, Argentiera, Villa Assunta, Biancareddu e Ottava. Respinte così le 14 offerte di altrettante società dopo la manifestazione d’interesse lanciata dalla precedente amministrazione targata Nicola Sanna su 259.000 metri cubi ridotti, in seguito a varie scremature negli ultimi anni, a soli ammissibili 7400. Sono i vincoli del piano paesaggistico regionale e del piano urbanistico comunale, secondo Campus, a impedire l'avvio della progettualità perché tutte le operazioni ricadono in zone H, ad alto pregio paesaggistico ambientale, «dove non si può fare assolutamente niente».

La storia

Questa la sintesi parziale di una lunga, puntigliosa esposizione dell’ex senatore che ha ripercorso possibilità e impossibilità edilizie, perimetri di tutela ambientale, polemiche con il suo predecessore e coi presenti dell’opposizione. Dall'individuazione di quattro macro-aree nel 2016 ad altre cinque scovate con “procedura innovativa” dalla commissione guidata dal precedente direttore generale fino, a 32 mesi dal suo insediamento, alla dichiarazione di "infruttuosità" odierna, tutto viene sviscerato all'interno di una seduta consiliare nervosa, appesantita da continue interruzioni, e conclusa con botte e risposte puntute.

Il dibattito

Tra queste, in particolare, quella tra l’esponente sardista Mariolina Andria, che porta alla luce presunte contraddizioni nel discorso di Campus, e lo stesso sindaco così come con il consigliere di Futuro Comune Mariano Brianda il quale afferma non potersi votare la procedura di chiusura del bando senza un’istruttoria tecnica. Allo stesso modo Daniele Deiana di Fratelli d’Italia chiede di lasciare il boccino alla Regione mentre Fabio Pinna del Pd ritorna sui troppi condizionali della delibera voluta da Campus, oltre a sottolineare che il Ppr non è così monolitico come lo illustra il primo cittadino. Insomma, ci sarebbe uno spazio di interpretazione da delegare a un parere tecnico, secondo la minoranza, mentre Campus chiosa definitivo che questo esiste ed è validato dalla struttura dirigenziale del Comune: «Quelle aree naturali sono intangibili e non posso essere cementificate».

Gli imprenditori

Una frase tombale pronunciata davanti a uno spettatore interessato, il rappresentante della Champoluc, la società autrice del discusso progetto 11 su Porto Palmas, più volte salito agli albori della cronaca: «Noi – conclude Marco Leoni il dottore agronomo dell’Immobiliare – non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta alle nostre proposte da parte del sindaco e della struttura». Infine la consultazione: i civici votano compatti, Pd, Futuro Comune, Italia In Comune, Psd'Az e Francesco Ginesu escono dall'Aula mentre Fratelli d'Italia si esprime contro. Arriva così dopo tre ore di discussione la fine della pratica. Per ora.

