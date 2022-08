No del parroco, salta la festa 

«Siamo davvero amareggiati», dice Carlo Uggais, presidente del Comitato di Santa Maria di Cepola, «in questi mesi hanno fatto tante processioni e adesso negano proprio quella di Santa Maria, una delle più importanti e sentite. Siamo andati settimane fa da don Gabriele Casu: ci ha detto di non poter fare la processione e che nello stesso tempo non poteva mandare qualcuno. Poteva delegare un parroco solo per le messe dell’8, una di mattina e una di sera. Ma la festa inizia il 5, quando c’è anche la messa per il cambio della bandiera che invece non si farà, così come non si farà a questo punto anche la processione». I soci del comitato hanno scritto all’arcivescovo «perché è assurdo che finisca così. Purtroppo non ci è stata data risposta. Basterebbe mandare un sacerdote da un’altra chiesa per dare la possibilità al simulacro di uscire tra i fedeli». Ci sono anche altri problemi. «Nel giardino della chiesetta», dice Uggias, «c’è una palma che andrebbe eliminata, è pericolante e mette a rischio l’incolumità dei fedeli. Ma anche in questo caso non possiamo fare niente senza il via libera del parroco. Così rischiamo pure di non poter fare entrare i fedeli in chiesa». Don Gabriele è partito in missione e non tornerà prima di settembre. Dalla parrocchia spiegano che «per diversi problemi burocratici non è stato possibile organizzarsi per svolgere la processione di Santa Maria. Non ci sono stati i tempi materiali per programmare e chiedere le autorizzazioni al Comune». Ma, precisa Uggias, «ottenere il via libera dai vigili per chiudere le strade e sistemare i divieti di sosta lungo il tragitto del corteo spetta a noi, non al parroco. Eravamo pronti a inviare le richieste, appena ci avesse dato la disponibilità».

Era tutto pronto. Il Comitato di Santa Maria di Cepola, il rione più antico della città, aveva già organizzato il programma religioso di una delle feste più sentite: le messe, i rosari e la tradizionale processione con i gruppi folk, i cavalieri, il simulacro di Maria Bambina. Appuntamento dal cinque all’otto settembre.

Invece la statua resterà in chiesa e le messe saranno soltanto due nella giornata dell’8 con buona pace dei fedeli e dei soci del comitato. Dalla parrocchia di Sacro Cuore, da cui dipende la chiesetta di Santa Maria nella via omonima, non è stata data disponibilità del prete e così salta uno degli appuntamenti del settembre quartese delle feste patronali.

Il Comitato

«Siamo davvero amareggiati», dice Carlo Uggais, presidente del Comitato di Santa Maria di Cepola, «in questi mesi hanno fatto tante processioni e adesso negano proprio quella di Santa Maria, una delle più importanti e sentite. Siamo andati settimane fa da don Gabriele Casu: ci ha detto di non poter fare la processione e che nello stesso tempo non poteva mandare qualcuno. Poteva delegare un parroco solo per le messe dell’8, una di mattina e una di sera. Ma la festa inizia il 5, quando c’è anche la messa per il cambio della bandiera che invece non si farà, così come non si farà a questo punto anche la processione». I soci del comitato hanno scritto all’arcivescovo «perché è assurdo che finisca così. Purtroppo non ci è stata data risposta. Basterebbe mandare un sacerdote da un’altra chiesa per dare la possibilità al simulacro di uscire tra i fedeli». Ci sono anche altri problemi. «Nel giardino della chiesetta», dice Uggias, «c’è una palma che andrebbe eliminata, è pericolante e mette a rischio l’incolumità dei fedeli. Ma anche in questo caso non possiamo fare niente senza il via libera del parroco. Così rischiamo pure di non poter fare entrare i fedeli in chiesa». Don Gabriele è partito in missione e non tornerà prima di settembre. Dalla parrocchia spiegano che «per diversi problemi burocratici non è stato possibile organizzarsi per svolgere la processione di Santa Maria. Non ci sono stati i tempi materiali per programmare e chiedere le autorizzazioni al Comune». Ma, precisa Uggias, «ottenere il via libera dai vigili per chiudere le strade e sistemare i divieti di sosta lungo il tragitto del corteo spetta a noi, non al parroco. Eravamo pronti a inviare le richieste, appena ci avesse dato la disponibilità».

La speranza

La festa di Santa Maria aveva subito uno stop soltanto durante il periodo del Covid e la processione era tornata nel 2021, con tutti i fasti del passato. «Per vari motivi, tra cui anche il non essere riusciti a organizzare la questua», aggiunge il presidente, «anche quest’anno avremmo dovuto rinunciare ai festeggiamenti civili. Però eravamo già d’accordo con la Pro Loco per organizzare uno spettacolo di balli proprio dopo la processione. Invece non potremo fare niente». Un vero peccato per un quartiere che aspettava di poter riavere la sua festa. Con gli usci delle case addobbati con fiori e palme per accogliere Maria Bambina e le bandierine colorate appese lungo le strade. Ma non è detta l’ultima parola: «Speriamo ancora che il vescovo possa fare qualcosa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata