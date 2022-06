«No allo stop del Pronto soccorso» 

Manifestazione di protesta per l’annuncio della chiusura del Pronto soccorso del Cto. A presidiare simbolicamente l’esterno del servizio, annunciato a partire dalle 14 di ieri e fino alle 8 del prossimo lunedì, per via del trasferimento momentaneo del personale specializzato al Pronto soccorso del Sirai di Carbonia, è stato il presidente dell’Opi Graziano Lebiu.

La protesta

«Questi continue disfunzioni calpestano la nostra dignità. - dichiara Lebiu - La politica ed il servizio sanitario diano ora delle risposte alla Asl Sulcis e alla sua popolazione. Gli infermieri non possono continuare a cercare una mediazione che non esiste, perché nulla sta avvenendo rispetto alle nostre richieste e proposte per il miglioramento della sanità pubblica e per la garanzia dei servizi e delle prestazioni per i cittadini». A sostenere la forma di protesta con Lebiu c’erano 30 infermieri e Rita Melis della Difesa rete sarda. «Efisio Aresti, segretario territoriale della Uil Fpl e Gino Cadeddu della rsu Asl Sulcis si sono presentati per illustrare lo stato dell’arte della trattativa che era in corso. - spiega Lebiu - Poi sono venuti a trovarci il sindaco d’Iglesias Mauro Usai, la consigliera comunale dei Riformatori Valentina Pistis e la presidente della Commissione politiche sociali Monica Marongiu».

Atto pubblico

Quella che il presidente dell’Opi ha definito una presenza istituzionale silenziosa, simbolica e: «Un atto pubblico iniziale e dovuto per la tutela dei diritti di salute dei cittadini» è durata tre ore, un lasso di tempo dove l’operosità del personale del Pronto soccorso non si è arrestata; si è continuato ad assistere dei pazienti anche dopo le 14 (orario deciso per l’interruzione del servizio). Un’assistenza che dunque non è mai venuta meno e che (notizia giunta nella serata) non lo farà ancora. Grazie all’utilizzo delle prestazioni aggiuntive, si è riusciti a reperire due medici e a garantire pertanto la funzionalità del servizio. Ad ufficializzarlo, è il direttore sanitario della Asl Sulcis Giuseppe Pes che lavora senza soste per trovare delle soluzioni atte al proseguimento: «Siamo riusciti a non sospendere le prestazioni, abbiamo i turni coperti fino a sabato sera - dichiara Pes - Purtroppo per ora rimangono scoperte le notti sia del Pronto soccorso del Cto, sia del Sirai di Carbonia. Lavoreremo senza soste per trovare una soluzione».