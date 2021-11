«No allo scippo dei 5 milioni» 

Questa storia dei 5 milioni per il porticciolo di Torregrande che vanno e vengono, rivanno ma ancora non si rivedono è una telenovela a puntate infinite. Snervanti. I progetti adesso dicono siano pronti ma i 5 milioni riportati nelle casse regionali un anno e mezzo fa ancora non sono rientrati. Ergo: i lavori per sistemare e rendere fruibile dai natanti di una certa stazza il porticciolo di Torregrande sono ancora in stand by. Il che non solo preoccupa ma diciamo infastidisce Luca Faedda, il consigliere delegato dal sindaco Andrea Lutzu a seguire tutte le vicende dello scalo della borgata marina misto diporto e pesca.

L’ipotesi

Si parla di un recupero del finanziamento entro fine anno ma, come dice il presidente delle Marine Oristanesi, Gianni Salis, “vedere per credere, certo quei lavori sono preziosi come il pane”. La partita delle partite sta nel progetto da 5 milioni per il dragaggio e la messa in sicurezza dello scalo. «Dalla Regione continuiamo a ricevere ampie assicurazioni, non ho motivo di dubitare che i soldi rientreranno nella nostra disponibilità ma quando? Ci dicono che sarebbero rientrati con l’assestamento di bilancio che però non c’è stato, adesso a fine anno ma francamente la cosa ci preoccupa, È vero che è stato perso tanto tempo e che quei soldi potevano e dovevano essere investiti prima ma adesso tutte le scuse legittime sui progetti, l’amianto e quant’altro sono stati rimossi e non resta che tenere fede alle promesse», sbotta Luca Faedda.

Il giallo del finanziamento

Tutto vero, resta comunque il fatto che il finanziamento, regolarmente registrato alla Corte dei Conti, staziona ancora a Cagliari o indirizzato ai comuni che avevano progetti pronti e immediatamente cantierabili. Oristano era in ritardo, questo è sacrosanto. Lo era con la Giunta Pigliaru che infatti riportò in Regione i 5 milioni per restituirli dopo qualche mese e ugualmente in ritardo con la Giunta Solinas che ha fatto pari pari la stessa operazione di recupero ma non, ancora, quella della restituzione. Era la vigilia di Ferragosto del 2020, Roberto Frongia, il compianto assessore regionale ai Lavori pubblici, comunicava in videoconferenza al sindaco Andrea Lutzu il ritiro del finanziamento per destinarli ad altri lavori immediatamente cantierabili considerato che il Comune di Oristano in dieci anni non aveva concluso neppure la stesura dei progetti esecutivi. «Non appena li avrete pronti i soldi rientreranno». Delle due l’una: o i progetti non sono pronti o la Regione non è pronta a restituire il soldo.