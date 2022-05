«No alla rotatoria in via Italia» 

«Siamo molto preoccupati per questa rotatoria che sarà realizzata all’ingresso di Quartello», spiega la presidente del Comitato Marina Lattanzi, «già da anni chiediamo che siano portati avanti interventi per migliorare le condizioni di sicurezza nel quartiere e in particolare in via Italia, la via più esposta ai rischi, dove tuttora non è stato attuato nessun provvedimento». Vanno anche considerati altri «aspetti fondamentali». Come «la realizzazione della rotatoria», che aumenterà «il carico di traffico sia in entrata che in uscita da via Italia». Un fatto che, «andrebbe in contrasto con la legge 447 che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente abitativo. Voglio precisare che il superamento dei decibel stabiliti in base alla tipologia della zona prevede l’obbligo di interventi di mitigazione acustica, su cui il Comune ha l’obbligo di intervenire». Per non parlare poi dei pericoli «considerato che via Italia attraversa il cuore del quartiere facendo da spartiacque tra il parco giochi e le abitazioni». Quindi la realizzazione del progetto, conclude Lattanzi, «comporterebbe l’obbligo da parte dell’amministrazione di seguire una serie di attente valutazioni e opportuni interventi».

I lavori sono ancora fermi al palo ma il progetto che cambierà volto il tratto quartese dell’ex statale 554, ora viale urbano, continua a far discutere. Dopo le polemiche per l’eliminazione del guardrail centrale sostituito da spartitraffico adornati con siepi e alberi, a creare perplessità è anche la realizzazione di una delle rotatorie previste all’altezza di via Italia.

I dubbi sono stati sollevati dal comitato spontaneo di residenti di Quartello che segue con interesse i problemi del quartiere. Il nuovo assetto della viabilità a loro dire aumenterebbe la mole di traffico e renderebbe invivibile la zona per via del rumore, senza considerare poi i pericoli legati alla sicurezza di automobilisti e pedoni.

Le voci

«Siamo molto preoccupati per questa rotatoria che sarà realizzata all’ingresso di Quartello», spiega la presidente del Comitato Marina Lattanzi, «già da anni chiediamo che siano portati avanti interventi per migliorare le condizioni di sicurezza nel quartiere e in particolare in via Italia, la via più esposta ai rischi, dove tuttora non è stato attuato nessun provvedimento». Vanno anche considerati altri «aspetti fondamentali». Come «la realizzazione della rotatoria», che aumenterà «il carico di traffico sia in entrata che in uscita da via Italia». Un fatto che, «andrebbe in contrasto con la legge 447 che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente abitativo. Voglio precisare che il superamento dei decibel stabiliti in base alla tipologia della zona prevede l’obbligo di interventi di mitigazione acustica, su cui il Comune ha l’obbligo di intervenire». Per non parlare poi dei pericoli «considerato che via Italia attraversa il cuore del quartiere facendo da spartiacque tra il parco giochi e le abitazioni». Quindi la realizzazione del progetto, conclude Lattanzi, «comporterebbe l’obbligo da parte dell’amministrazione di seguire una serie di attente valutazioni e opportuni interventi».

I punti

Secondo il Comitato è necessaria l’istituzione del limite di velocità a 30 km orari in alcuni tratti, garantito da una serie di dissuasori con la pendenza adeguata al limite previsto. E ancora: un’adeguata distribuzione del traffico nel quartiere per alleggerire via Italia con la realizzazione di una rotatoria in via Fiume, oltre ad ultimare la parte di strada interrotta che andrebbe a collegare la parte esterna del quartiere direttamente con la futura rotatoria all’altezza di Pitz’e Serra.

Nel progetto le rotatorie previste sono in tutto tre. Oltre a quella di via Italia ci saranno quelle all’altezza di Pitz’e Serra e via Marconi.

Aveva fatto discutere anche la questione del guardrail che lascerà spazio a fasce di separazione tra le corsie, che diventeranno viali alberati con jacarande e lecci. Tutto bello, ma giudicato insicuro in una strada dove comunque non diminuirà la mole di traffico e soprattutto non diminuirà la velocità di chi la percorre.

