No alla processione: la patrona della città sfilerà su un furgone 

La patrona della città tra i suoi fedeli a bordo di un furgoncino. Per il secondo anno consecutivo il Covid fa saltare la processione in onore di Sant’Elena, ma questa volta è arrivato l’ok della prefettura per il passaggio del simulacro (lunedì 13) per le strade, seguendo il consueto percorso. Nessuno potrà accodarsi ma affacciati ai balconi si potrà accogliere la santa, lanciando magari qualche petalo di rosa. Un breve saluto si potrà dare anche da bordo strada purché si mantenga il distanziamento.

«Per la prima volta la santa passerà per le strade su un furgone», spiega il presidente ad interim del Comitato, Oliviero Ghironi, «sarà un passaggio veloce e ci sarà il divieto tassativo di accodarsi al corteo».

La pandemia quindi non cancella la festa il cui programma è stato definito proprio nei giorni scorsi dal Comitato stabile.

Gli appuntamenti

Si comincia già martedì e mercoledì prossimi con il triduo di preparazione che proseguirà anche venerdì 10 sempre alle 19,30 seguito dalla liturgia penitenziale. Il taglio del nastro ufficiale è però previsto per sabato 11 quando alle 18 all’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari ci sarà l’inaugurazione, con i saluti del parroco della basilica don Alfredo Fadda e del sindaco Graziano Milia e l’apertura delle mostre ad ingresso libero.

Sono cinque le esposizioni: “Aleni nostra, Sant’Elena nei dipinti e nelle immagini”, la tradizionale “L’uva da tavola e la vendemmia”, “Pani de mera forrus de Sardegna” a cura di Amesm Quartu e le esposizioni di pannelli “Aleni nostra, iconografia di Sant’Elena nella Quartu del 700” e “La croce del campanile della parocchiale di Sant’Elena”. Croce che era stata rimossa proprio lo scorso settembre per il pericolo di crolli e che dovrà adesso essere ricostruita e riposizionata grazie a una raccolta fondi a cui ha contribuito anche il Comune. Chiuderà la serata la conferenza “La devozione popolare attraverso le immagini sacre”, con la partecipazione del vice parroco don Gianmarco Lorrai e di Giovanni Follesa.

Il teatro

Domenica 12 settembre invece nel campetto esterno fuori dall’auditorium della basilica il Lions Club Quartu, la Pro loco, la compagnia teatrale Sacro Cuore e il professor Enrico Frau in collaborazione con il comitato di Sant’Elena presenteranno la commedia satirica di Giulio Solinas “Lingua Truncada”, sulla legge regionale numero 22 che ha eliminato la lingua campidanese da quella sarda. Lunedì 13 il giorno clou con il percorso di fede e devozione. Dalle 18 con partenza dal sagrato della basilica, ci sarà il passaggio del simulacro della santa a bordo di un automezzo per le strade del centro seguendo il consueto itinerario. Alle 19 il ritorno in basilica per la messa presieduta da don monsignor Arrigo Miglio, arcivescovo emerito della diocesi di Cagliari. In serata alle 21,30 nel campetto ci sarà la gara poetica dialettale campidanese. Martedì 14 messe alle 6, 7,15, 8,30 e 9,45, mentre alle 11,30 solenne celebrazione presieduta da don Ferdinando Caschili, vicario generale della diocesi di Cagliari. Alle 19 sarà invece don Alfredo Fadda a guidare la celebrazione. Chiuderà la giornata alle 20,45 in piazza Dessì il concerto dei Musalibre.

L’ultimo giorno

La chiusura della festa è fissata per mercoledì 15 settembre. Si comincia alle 17,15 con il concerto di launeddas del maestro Luigi Lai. Alle 19 in basilica la messa in onore dei soci defunti del comitato stabile di Sant’Elena e alle 20 l’onore ai caduti con la deposizione di una corona di alloro.

