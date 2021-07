«No alla gasiera nel porto urbano» 

«Siamo fermamente contrari alla gasiera in porto, ricorreremo in tutte le sedi istituzionali e giuridiche, anche in Europa, contro una decisione di questo tipo>. Giorgio Alimonda, sindaco di Portoscuso, ha scelto il convegno dei 120 anni della Fiom Cgil (nella tonnara di Su Pranu) per ufficializzare il no dell'amministrazione comunale al rigassificatore nella banchina est del porto di Portovesme.

No deciso

«È il momento di essere chiari, in particolare per i lavoratori - ha detto Alimonda davanti alla platea - siamo convinti che il gas sia indispensabile per superare il carbone, ma una soluzione non condivisa e non fattibile finirebbe per danneggiare la stessa ripresa delle attività industriale. Diciamo no alla gasiera in un porto urbano come il nostro: siamo contrari per questioni ambientali e di salute e sicurezza della nostra popolazione. Siamo ancora in tempo a trovare un altro sito». Una presa di posizione in netto contrasto con l'idea di piazzare il rigassificatore nel mezzo dell'area portuale. Il Mise si è espresso per la “virtual pipe line” ma nei documenti ufficiali non è mai stata specificata l'ubicazione della gasiera a Portovesme. Si sa pero' che la Snam sta progettando l'arrivo del gas nell'area industriale sulcitana e che già si sta muovendo per reperire le navi per il trasporto del metano. La gasiera, che potrebbe essere ancorata nella banchina est (attualmente inutilizzabile, in attesa dell'escavo da vent'anni), avrebbe una capienza di 100 mila metri cubi di Gnl. «È una soluzione che non condividiamo nel modo più assoluto - ha sottolineato il sindaco - per una questione di sicurezza dei nostri concittadini ma anche perché così sarebbero a rischio le attività del porto e verrebbero precluse nuove iniziative imprenditoriali nell'area portuale che, tra l'altro, potrebbero dare un contributo importante alla rioccupazione di chi perderà il lavoro a causa della transizione energetica».

Il Governo

Ad ascoltare le parole del sindaco Alimonda c'era anche la viceministra Alessandra Todde, arrivata a Portoscuso per le celebrazioni Fiom. «Non c'è alcuna volontà di prevaricare il Comune - ha detto la viceministra - i temi della sicurezza e dell'ambiente sono una priorità. Se siamo d'accordo sull'arrivo del gas, dobbiamo trovare tutti insieme una soluzione condivisa. Per questo a breve, se possibile già la prossima settimana, convocherò un tavolo con tutti i soggetti, in cui ognuno presenterà le proprie istanze. Non c'è nessuna decisione già presa, da parte nostra nessuna intenzione di ignorare la comunità locale». A margine del convegno gli ambientalisti di Sardegna Pulita hanno avuto un breve incontro con il viceministro. «Siamo fortemente contrari al rigassificatore in un porto urbano - ha detto Angelo Cremone - a Livorno la gasiera si trova in mare aperto, a 22 chilometri dalla costa, con il divieto per le imbarcazioni di passare lì vicino. Qui si vorrebbe posizionarla in un porto vicinissimo al centro abitato: una follia che metterebbe a rischio i cittadini di Portoscuso».

