«No alla gasiera nel nostro porto» 

È iniziata dalla banchina est di Portovesme la campagna nazionale di Legambiente contro il gas. Per dire no alla metaniera da 130 mila metri cubi che la Snam vorrebbe attraccare in porto, ieri sera al sit-in organizzato dall’associazione verde hanno partecipato l’amministrazione comunale di Portoscuso, il sindaco di Carloforte Stefano Rombi, cittadini di Portoscuso e associazioni ambientaliste del territorio.

Ragioni del no

«Il nostro è un no motivato - ha detto il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - il progetto della Snam si basa su presupposti superati, si dice che la metaniera serve per la riconversione della centrale elettrica, che però l’Enel non ha nessuna intenzione di fare. Con questa soluzione sacrificheremo la funzonalità e lo sviluppo del nostro porto, senza dimenticare le 65 mila autobotti che ogni anno farebbero avanti e indietro con il cagliaritano». Al sit-in è intervenuto anche il sindaco di Carloforte Stefano Rombi. «Sono qui per portare solidarietà a Portoscuso - ha detto - ma anche per difendere la mia comunità. Sul progetto c’è un tema di sproporzione clamoroso: con i volumi previsti per la gasiera il nostro territorio diventerebbe la piattaforma di tutto il Sud Sardegna. Su questa partita continueremo insieme». Per dare il via alla campagna “C’è puzza di gas” a Portovesme c’era Massimo Serafini, della segreteria nazionale di Legambiente. «Iniziamo da qui perché dobbiamo impedire che si realizzi questo danno - dice - la supermetaniera sarebbe lunga 300 metri, ogni 4 giorni dovrebbe essere rifornita da altre navi. Non è una soluzione compatibile con la popolazione». Vincenzo Tiana, del comitato scientifico di Legambiente, si sofferma sulle conseguenze per il porto. «Ci sarebbero problemi di sicurezza del traffico navale: pensiamo alle corse per Carloforte, ma anche delle difficoltà legate alla movimentazione». Tra le associazioni presenti, anche chi ha presentato le osservazioni al Mite contro la gasiera. «Ma le nostre, a differenza di quelle delle altre associazioni - dice Lidia Frailis, di Donne Ambiente Sardegna - non hanno avuto nessuna risposta. Abbiamo spedito una diffida al Mite».

La mobilitazione si sposterà in piazza Chiesa a Portoscuso, venerdì prossimo alle 19. «Finalmente tanti concittadini hanno preso coscienza del rischio che corre il nostro paese - dice Giorgio Alimonda, vicesindaco di Portoscuso - non possiamo diventare l’hub del gas per tutta la Sardegna».