«No al trasferimento del chirurgo» 

I trasferimenti di personale da un servizio all'altro all'interno dell'ospedale San Giuseppe di Isili non convincono gli amministratori locali. Lo spostamento di un medico chirurgo al Pronto soccorso rischia di decretare la chiusura del reparto di Chirurgia e, con essa, la fine di tutte le promesse fatte per la ripartenza dell'attività: è quanto paventano amministratori e membri del Comitato sanità bene comune che ieri pomeriggio hanno espresso queste perplessità in un incontro urgente della commissione sanità della Comunità montana.

Carenza di personale

Il medico sarebbe stato spostato per colmare la carenza di personale. Una scelta che non soddisfa perché la conseguenza più immediata sarebbe la paralisi dell'attività chirurgica e il congelamento del progetto di week surgery (chirurgia di una settimana) più volte presentata dai vertici dell'azienda come imminente. «Questi trasferimenti all'interno dello stesso ospedale – ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia – non risolvono il problema della carenza di personale».

L’incontro di ieri ha fatto emergere le preoccupazioni; fra le più forti la possibile interruzione dell'endoscopia digestiva e degli interventi operatori in spinale grazie al supporto del reparto di Medicina per il ricovero notturno. «Una mossa – ha detto il portavoce del comitato Luigi Pisci – che porterà alla chiusura della Chirurgia: il primario che c'è ha essenzialmente compiti organizzativi e gestionali e deve occuparsi di Isili e di Muravera. Il chirurgo da solo poteva fare già poco».

Rassicurazioni

Da Sergio Marracini, direttore del Presidio unico di Area omogenea, arrivano rassicurazioni: «Il medico dovrà coprire la notte del venerdì e soltanto in caso di necessità». Una risposta non sufficiente a calmare gli animi. «Se il chirurgo andrà in Pronto soccorso anche per una sola notte –ha aggiunto Pisci – sarebbero comunque 12 ore sottratte alle 36 di chirurgia che fa attualmente». Nuove rassicurazioni da Marracini: «Sarà solo per tre notti e solo per il mese di maggio». Ma i dubbi restano.

Storia infinita

Fino al 2013 a Isili si facevano oltre mille interventi all'anno, poi è arrivato lo stop al rinnovo del blocco operatorio che doveva rappresentare l'inizio del rilancio della chirurgia. I lavori sono andati a rilento, collaudo e accreditamento delle sale operatorie si sono impantanati in un iter burocratico complesso e lento, e quando l'attività è ripresa non mai è stata all'altezza delle aspettative. L’anno scorso, appena qualche centinaio di interventi: pochi ma sufficienti a non far spostare circa 400 persone verso l'area metropolitana.

«Ci ripensino»

«Speriamo che questa decisione venga ritrattata subito», ha detto il presidente della comunità Montana, Samuele Gaviano: «Togliere foze al reparto vuol dire indebolirlo, e indebolirlo vuol dire chiudere», ha concluso.

