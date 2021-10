No al risarcimento da 42 milioni 

Il Comune non fallirà versando 42 milioni di euro all’Immobiliare San Giacomo srl, vincitrice al Tar di una causa per la mancata lottizzazione in un’area all'ingresso di Sassari. Una sentenza del Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar che aveva condannato l'Amministrazione, mettendo a serio rischio le casse del Comune. Sono state accolte le motivazioni degli avvocati di Palazzo Ducale ed è stata scritta la parola fine a una storia durata quasi trent’anni. «Siamo soddisfatti di questo risultato, in cui in realtà abbiamo sempre creduto – ha commentato il sindaco Nanni Campus - Finalmente chiudiamo una vicenda che si è protratta per troppo tempo e ha causato forti preoccupazioni anche tra il nostro personale, che ha sempre svolto con attenzione il proprio lavoro, seguendo le norme e applicandole correttamente».

La storia

La vicenda ha avuto inizio nel 1993. La Salis spa prima e, dopo il suo fallimento, la San Giacomo srl avevano firmato una convenzione per edificare 100mila metri cubi in via Budapest. Il no da palazzo Ducale era arrivato nel 2003. Il sindaco era Nanni Campus, al primo mandato. Secondo gli uffici comunali, dopo 10 anni il piano non era più valido. La San Giacomo aveva fatto ricorso, vincendolo. Era il 2013: la sentenza non venne appellata (sindaco era Gianfranco Ganau) e la San Giacomo chiese al Tar il calcolo del risarcimento: fissato in 42 milioni di euro. Nel dicembre 2020 il Comune era stato invitato a ricalcolare la cifra sulla base dei valori di mercato dell'area e dei mancati guadagni dell'impresa. Ai primi di febbraio l’Amministrazione ha invece depositato un ricorso che in 43 pagine ha smontato tutti i punti per i quali la sentenza doveva essere «integralmente riformata». Ci sono stati ulteriori momenti di tensione quando la San Giacomo aveva presentato richiesta di accesso agli atti per individuare i nominativi di tutti coloro che erano stati coinvolti nella vicenda. «Non hanno fatto altro che il proprio lavoro - ha sostenuto Campus – Noi li abbiamo protetti da eventuale “violenza psicologica”».

RIPRODUZIONE RISERVATA