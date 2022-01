«No al guard-rail tra le curve» 

L’ultima scelta, l’installazione di un guar-drail al centro della carreggiata dopo una serie di curve e una vicina galleria in un tratto dove, ceduto l’asfalto da anni, si sarebbe invece dovuto intervenire, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare la rabbia di cittadini e sindaci del Basso Sulcis.

il pericolo

È rivolta contro l’Anas per «la grave situazione di pericolo nel quale incorrono i cittadini del territorio che, quotidianamente, - hanno duramente denunciato Andrea Pisanu, sindaco di Giba e presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis, e Antonello Cani, sindaco di Narcao - percorrono le strade statali 293, 195 e 126». Chiaro il riferimento ai lavori per l’installazione di una barriera metallica che, da alcuni giorni, è spuntata al centro della statale 293 tra Nuxis e Siliqua restringendo di fatto la carreggiata ad un’unica corsia in un tratto contrassegnato da pericolose curve. E la reazione, dopo le centinaia di segnalazioni e proteste degli automobilisti in transito, non si è fatta attendere. «È uno scandalo. Siamo all’abbandono totale. Quella strada è vitale per centinaia di persone che devono raggiungere il Cagliaritano per lavoro, visite mediche o quant’altro. E, invece di sistemare un tratto dove, da tre anni, l’asfalto ha ceduto pericolosamente, cosa si fa? Si piazza un bel guardrail al centro della strada – ha stigmatizzato Romeo Ghilleri, assessore ai Lavori pubblici di Nuxis – aggiungendo pericolo a pericolo».

La lettera

E di certo non è stata meno dura la reazione di Pisanu che, a nome dei colleghi dell’ente intercomunale (comprende 12 Comuni, Carbonia compresa), con una dura nota indirizzata anche all’assessorato regionale ai Lavori e Prefettura di Cagliari, ha messo nel mirino l’Anas con un fuoco di fila di accuse. «Anziché redigere un progetto per un rapido ripristino del piano viario, si è preferito dare sfoggio ad una soluzione che, per la sua realizzazione, necessita di una fantasia fuori dal comune. Che la manutenzione delle strade statali del territorio non sia il pezzo forte di Anas – ha tuonato - lo abbiamo compreso ormai da parecchio tempo». Chiari i riferimenti all’infinito cantiere sulla statale 126 (ponte sul rio Santu Milanu, a Is Gannaus) e le disastrose condizioni dei manti stradali sulla 195 e la stessa 293. «È veramente assurdo che i cittadini del Sulcis che percorrono quotidianamente le strade statali debbano rischiare la loro incolumità ogni volta che salgono in auto per recarsi a lavoro o ai vari presidi medici del Cagliaritano. Questa volta – ha concluso – non chiediamo una semplice risposta del tipo “Abbiate pazienza, stiamo lavorando per voi”, bensì pretendiamo da Anas fatti concreti».