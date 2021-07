No al Consiglio sulla tragedia 

Sulla tragedia avvenuta negli impianti di Villaservice non si terrà nessun Consiglio comunale a carattere straordinario. Lo aveva richiesto il gruppo consiliare di minoranza “Assemblea permanente” a due giorni di distanza dal tragico incidente sul lavoro di cui è rimasto vittima Ignazio Sessini, il 56enne deceduto negli impianti di Villaservice nella notte tra domenica e lunedì 5 luglio, all’interno del reparto di trattamento dei rifiuti organici.

Il Consiglio – questa era la richiesta – sarebbe stato da tenersi in forma congiunta con le altre amministrazioni del territorio, socie di Villaservice. Congiunta è invece la forma con cui è stato comunicato il diniego, protocollato dal comune di Villacidro ma sottoscritto da tutti i sindaci soci della partecipata che gestisce gli impianti di trattamento dei rifiuti: Marta Cabriolu per Villacidro, Alberto Urpi per Sanluri, Andrea Floris per Gonnosfanadiga e Andrea Concas per Arbus.

Il “no”

Nella motivazione si legge: «Noi tutti, da sindaci in primis e da cittadini, riteniamo che la sicurezza sul luogo di lavoro rappresenti un elemento cardine della nostra società, su cui tutti i soggetti, ai vari livelli, debbono impegnarsi, affinché simili disgrazie non si verifichino più. I Sindaci soci e proprietari della Villaservice ritengono che questa rappresenti un importante presidio del territorio. Ci siamo impegnati e siamo riusciti, nonostante le evidenti avversità, a salvare la società e con essa i posti di lavoro, di quei padri di famiglia che abbiamo inteso tutelare con la nostra azione. Per questa ragione prendiamo fermamente le distanze da qualunque strumentalizzazione sulla vicenda».

Il clima

Il riferimento è a quanto riportava la richiesta sottoscritta dal capogruppo di Assemblea permanente, Antonio Muscas, che tra le argomentazioni conteneva un riferimento esplicito al «clima di intimidazione e di vessazione denunciato da lavoratori e lavoratrici e organizzazioni sindacali regionali».

Proprio sulle dichiarazioni di lavoratori e sindacati, che hanno caratterizzato i giorni seguenti l’incidente sul lavoro e motivato lo sciopero regionale del comparto di Igiene ambientale del 9 luglio, il documento dei sindaci riferisce: «Riteniamo che il pesante clima di accuse e illazioni venutosi a creare a seguito di questo tragico lutto, non abbia nulla a che vedere con il doveroso rispetto verso il dolore di questa famiglia». La risposta si chiude con un rifiuto inappellabile alla richiesta del Consiglio: «il nostro auspicio è che le indagini portino alla verità su questa vicenda e che vengano accertate tutte le responsabilità del caso. Tuttavia, non può essere il Consiglio comunale la sede per discutere di questa tragedia: per questo c'è la magistratura e ci sono i tribunali, a loro va lasciato il compito di fare chiarezza».

Il capogruppo Antonio Muscas ha commentato così la mancata convocazione del consiglio: «è gravissimo quanto comunicato dai sindaci: qualcuno si è dimenticato che il Consiglio comunale è sovrano, che la Villaservice è una società partecipata e che, pertanto, si risponde della sua gestione in sede consiliare».

