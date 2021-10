«No al bavaglio sul disastro sanità» 

Il procedimento disciplinare promosso dall’Assl nei confronti di Giampiero Sulis, radiologo e segretario del sindaco Cimo, ha aperto un altro fronte caldissimo sulla sanità oristanese. Il caso Sulis è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e che oggi davanti al San Martino richiama comitati, sindacati, associazioni e cittadini anche da fuori provincia: il sit in, organizzato dal Comitato per il diritto alla salute della provincia dalle 10.30 alle 13, per dare sostegno al segretario Cimo che ha sempre respinto le contestazioni reclamando il ruolo proprio del sindacalista.

La protesta

«Giampiero Sulis sarebbe reo «di aver denunciato nei mesi più tragici della pandemia, la mancanza di dispositivi di protezione, di tamponi e di personale» sottolinea Gisella Masala del Comitato. «In un momento in cui l’ospedale San Martino rischia la chiusura per la carenza di organici, la direzione sanitaria non trova niente di meglio da fare che promuovere il provvedimento disciplinare». Anche Medicina democratica sostiene il sindacalista. «Sulis ha svolto il suo lavoro – sostiene Francesco Carta, referente di Medicina Democratica – Il personale sanitario ha lavorato con organico carente e scarsi Dpi. È sorprendente che in tale situazione si cerchi di reprimere le voci critiche su situazioni denunciate da molti ed evidenti a tutti come la carenza di Dpi – aggiunge - Ci auguriamo che la Assl valuti anche le critiche dei propri dipendenti per migliorare il servizio».

I problemi

La difesa di Giampiero Sulis si sposa con una lunga serie di criticità in capo all’Azienda a iniziare dal «Pronto soccorso che lavora per l’urgenza e l’emergenza con un organico ridotto all’osso, affiancato da medici che, senza specializzazione, dovrebbero gestire solo i codici bianchi e verdi». Difficoltà in Ortopedia dove fino a ieri 12 pazienti fratturati erano in attesa di intervento; criticità in Rianimazione e in Radiologia che a breve potrebbe perdere due medici: con soli 5 radiologi a tempo pieno l’attività si fermerebbe. «I tre medici della Medicina in trasferimento in altre Asl e il ginecologo che a novembre prenderà servizio al Brotzu sono stati sostituiti?» chiedono dal Comitato. Ancora si chiede conto al direttore sanitario Sergio Pili della perdita di un’eccellenza come la Neuroriabilitazione e dei problemi in Pediatria: a dicembre andrà in pensione l’unica pediatra che segue i piccoli pazienti diabetici. «Un disastro – attacca il Comitato – ma continueremo a vigilare e a denunciare quelli che appaiono come atto intimidatori nei confronti di chi è in prima linea».