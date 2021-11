«No ai “caddozzoni” in Castello» 

«Nelle giornate chiamate Monumenti aperti ecco autorizzazioni al “posizionamento di auto bar” in piazza Arsenale. Non una ma ben tre ad occultare, di fatto, i monumenti».

L’archeologa e consigliera di amministrazione del Museo archeologico, Maria Antonietta Mongiu, punta il dito contro la decisione del Comune di sistemare, a due passi da Porta Cristina, i “caddozzoni”, gli automezzi degli ambulanti attrezzati per la vendita di panini, patatine fritte e bibite. «Scelta obbligata e inevitabile – secondo l’assessorato alle Attività produttive guidato da Alessandro Sorgia – per garantire un servizio, comunque temporaneo e limitato ai giorni della manifestazione riservata a Monumenti aperti, in una zona della città che ne è per ora sprovvista. Tra l’altro, non è neppure una novità di quest’anno visto che già in altre edizioni erano state rilasciate le concessioni».

I pareri

Una giustificazione che non convince Mongiu. «Così si è sempre fatto, dicono. Non a caso la città manda a casa chi tradisce il rumore o meglio il silenzio di fondo di alcuni luoghi della città. Piazza Arsenale è uno spazio sporco, con pavimentazione sconnessa, macchine ad ostruire l'accesso alla Cittadella. È il cuore nobile della cultura sarda, il cui Museo archeologico sta al Neolitico e all'Età del Bronzo come gli Uffizi stanno all'Umanesimo e al Rinascimento. Evidentemente, i nostri decisori politici non lo sanno. Si trastullano con improbabili iniziative che riguardano il patrimonio culturale che, secondo la Costituzione, è di tutti e non nella loro personale disponibilità».

Loro, gli ambulanti, vogliono restare fuori dalle polemiche. «Non le capiamo, non disturbiamo nessuno, non creiamo problemi al traffico, non stiamo nascondendo alcun monumento. Eppoi non è certo una novità, eravamo qui anche negli anni scorsi, prima della pandemia che ci ha bloccato e impedito di lavorare per oltre un anno e mezzo».