«No a chi governa in Regione» 

Sui temi che segneranno la campagna elettorale, invece, l’intesa è già assoluta. «Particolare attenzione sarà riservata alle comunità energetiche - spiega Boasso - un modello di sviluppo economico sostenibile che rappresenta una risposta al caro-bollette». L’idea è quella di creare un tavolo di coordinamento che coinvolga frazioni e quartieri, cittadini e imprese, per non disperdere le opportunità offerte dalle risorse del Pnrr. In agenda anche cultura, trasporti e sociale con un occhio di riguardo ai servizi, come asili nido e integrazione post Covid.

L’ultima riunione ha segnato un decisivo passo avanti. «Ci siamo confrontati sui programmi e ogni partito ha messo sul tavolo le caratteristiche che dovrà avere l’aspirante primo cittadino - dichiara il segretario del Pd Alberto Boasso - Lunedì ci incontreremo nuovamente per capire, laddove vi fossero divergenze, se è possibile arrivare ad una sintesi politica». In alternativa si opterà per le primarie, ma senza attendere troppo, il tempo stringe. Sui papabili nessuno si sbilancia, ma il nome del capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Efisio Sanna, resta uno dei più accreditati.

Centrosinistra in versione sprint. La corsa a Palazzo degli Scolopi, finora fiacca, potrebbe riservare presto qualche sorpresa. La coalizione, che attualmente abbraccia Partito Democratico, Articolo Uno, Socialisti e Movimento 5 Stelle, ingrana la quarta e già entro fine mese conta di piazzare sulla griglia di partenza il suo candidato sindaco.

I candidati

I programmi

La coalizione

Sul perimetro della coalizione Boasso non ha tentennamenti: «Nessun contatto con le forze attualmente al governo in Regione». La porta resta aperta al mondo civico e il progetto “Oristano democratica e possibile”, del consigliere indipendente Francesco Federico rientra a pieno titolo tra gli invitati al tavolo delle trattative. Stavolta si gioca d’anticipo: cinque anni fa, nella tornata che aveva incoronato Andrea Lutzu primo cittadino, il centrosinistra aveva sciolto le riserve sulla sua candidata, Maria Obinu, solo a maggio. Diversi sono anche gli assetti. Civiche a parte, allora della coalizione faceva parte il Psd’Az, oggi sul fronte opposto, mentre i grillini erano in corsa con un proprio nome. Si punta ad una campagna elettorale più lunga, con l’obiettivo di contrastare un centrodestra che, almeno in questa fase, raduna attorno al suo tavolo ben nove forze politiche. Oggi, intanto il Pd ha convocato l’assemblea degli iscritti: sarà l’occasione per un dibattito su temi e proposte per la città.

