Nivola e i cavallini ancora senza casa a Unione Cult 

I cavallini di Nivola, sulla cui groppa hanno giocato migliaia di bambini, riusciranno a ritrovare il loro posto nel parco giochi delle Stephen Wise Towers, a Manhattan? È la domanda chiave della puntata di domani di Unione Cult, condotta da Caterina Pinna, che avrà ospiti le due storiche dell'arte, Antonella Camarda, direttrice del Museo Nivola e Giuliana Altea, presidente della Fondazione. Sono state loro, da subito in trincea, ad accendere i riflettori sullo “sfregio dei cavallini”, divelti nel corso di un lavoro di ristrutturazione della piazza. Ora è aperto un tavolo di confronto tra la Fondazione e la società di New York che si sta occupando della ristrutturazione per capire come si può salvare l’integrità del progetto, perché solo così ha un senso. «C’è fiducia, ma la strada è lunga», dicono le studiose. Il parco giochi, l’intervento di arte pubblica fatto da Costantino Nivola insieme all’architetto Richard Stein, è lo spunto per parlare di un artista straordinario, arrivato in America insieme alla moglie, una ragazza ebrea, Ruth Guggenheim, costretta a lasciare l’Europa nazista. Ed è a New York che lo scultore di Orani fa incontri preziosi e si confronta con un mondo nuovo. Dirà Nivola: «Anche se mi avessero mandato sulla luna con gli astronauti il fatto di essere nato in Sardegna, resta per me la cosa più straordinaria e preoccupante». Appuntamento domani alle 20 sulla pagina Facebook de L’Unione Sarda, di Radiolina e su unionesarda.it. Da martedì a mezzogiorno anche sul social Instagram.

Lunedì 17

Due donne per tante donne – decine, centinaia, migliaia. Una è Melinda Lunesu, esperta di dermopigmentazione. L’altra è Francesca Cadeddu, psicologa e psicoterapeuta. Sono loro le protagoniste della puntata di Unione Cult on line lunedì 17 maggio e condotta da Francesca Figus. L’argomento è un tabù ancora complicato da abbattere. Sì, perché questa settimana parleremo di tumore al seno e asportazione del capezzolo. Quanto silenzio, quanta vergogna, quanta paura intorno a questa operazione. Ma Melinda Lunesu ci racconterà come, per la prima volta in Sardegna, realizza artigianalmente piccole protesi perfette. Perché tutte quelle donne che stanno combattendo la loro battaglia possano ritrovarsi, felici, nel loro corpo.

Lunedì 24

Chiude Unione Cult di maggio Francesco Abate che avrà come ospiti la giornalista e scrittrice Elvira Serra e lo scrittore Ciro Auriemma .(red.cult)

