Nipoti dei minatori a caccia di notizie su parenti e amici  

Alla Grande Miniera di Serbariu, per cercare le proprie origini. Ogni anno centinaia di persone si mettono in contatto col polo museale, alla ricerca di informazioni sulla propria famiglia. Negli anni in cui le miniere erano attive, Carbonia attirava migliaia di uomini e donne in cerca di lavoro o di occasioni di riscatto. Non si contano le persone che vi hanno vissuto solo per un breve o medio periodo, lasciando tracce del proprio passaggio.

Ricerche in archivio

A distanza di decenni, figli e nipoti di quei pionieri a cui si deve lo sviluppo della città, spesso tornano a Carbonia alla ricerca della storia familiare: «Sono stato a Carbonia qualche anno fa, ho visitato la città dove mio nonno materno ha lavorato in miniera per una decina d’anni – racconta Nicola Castellano, oggi residente in Belgio – ho poche informazioni sul suo lavoro, la famiglia non si è mai trasferita e lui rientrava in Campania solo 1 o 2 volte l’anno. La miniera lo segnò pesantemente, è morto a causa della silicosi. Mi piacerebbe sapere qualcosa di più su di lui».

Per i più fortunati la ricerca si conclude in giornata, per altri ci vogliono mesi o addirittura anni prima che il nome cercato salti fuori da uno dei tanti documenti presenti alla Sezione di storia locale: «Ci sono richieste che non riusciamo a soddisfare – spiega Maria Giovanna Musa, archivista del centro di documentazione – le migliaia di documenti conservati presso il nostro archivio ci consentono di individuare la maggior parte delle persone, ma alcuni nomi non sono presenti nei nostri registri. È un lavoro lungo e delicato, spesso i dati vengono incrociati con quelli di altri archivi e dell’anagrafe comunale, ma purtroppo non tutti avevano la residenza in città».

Museo della miniera

In tanti arrivano a Carbonia quasi per caso, magari durante le vacanze estive, e visitando il Museo del carbone, scoprono la possibilità di avviare la ricerca: «La prima volta che visitai il Museo della miniera, restai affascinata dalle storie personali che venivano raccontate – dice Paola Crobu, di origini sarde ma da anni residente nella penisola – anche mio nonno era stato minatore a Carbonia. Chiesi informazioni e mi dissero che potevo fare la ricerca, scoprendo che gli aneddoti che mi erano sempre stati raccontati, corrispondevano a realtà». Ma la città non dimentica i suoi figli. Chi torna dopo anni, trova sempre qualcuno pronto ad accoglierlo. «Mio padre è nato a Carbonia e ci ha vissuto fino ai 6 anni – racconta Massimiliano Tamburini di Roma – per noi Carbonia era solo un nome nei documenti d’identità. A 70 anni ha deciso di visitare la sua città natale, anche alla ricerca di informazioni sul padre che si era trasferito per lavoro. Purtroppo mio papà ci ha lasciati due anni fa senza che la sua ricerca avesse un esito, ma a Carbonia si sentiva a casa e aveva conosciuto nuovi amici. Ora spetta a me concludere la sua ricerca».

La scoperta

Una famiglia che aveva perso completamente le tracce del proprio caro, solo dopo 80 anni ha scoperto che era deceduto in una miniera di carbone. «Solo di recente è riuscita a rintracciare uno zio – aggiunge Maria Giovanna Musa – era morto nei primissimi anni ‘40 in un incidente nel sottosuolo. All’epoca, nessuno avvisò la famiglia di origine, che lo diede per disperso. Oggi conosciamo la sua storia, ma i parenti vorrebbero dargli una degna sepoltura. Al momento non siamo stati in grado di capire in quale cimitero venne sepolto. È un’impresa ardua ma porteremo a compimento anche questa ricerca».

