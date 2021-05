Ninja e Godin, i leader rossoblù 

Cragno 6,5 Non si fa sorprendere sull’unico tiro nello specchio del Milan, in avvio di gara, con Saelemaekers. Come i grandi portieri. Proprio sotto gli occhi nel numero uno italiano, Donnarumma, col quale spera di condividere l’avventura azzurra ai prossimi Europei.

Ceppitelli 7 Sempre sul pezzo, implacabile nell’uno contro uno. Spaventa l’avversario solo con lo sguardo e, allo stesso tempo, trasmette serenità ai compagni di reparto. In questa salvezza c’è la sua firma in bella evidenza.

Godin 7 Finale di campionato in crescendo per l’esperto difensore uruguaiano che proprio a Milano disputa la partita (forse) più bella con la maglia del Cagliari. Praticamente perfetta. Donnarumma gli nega la gioia del gol.

Carboni 6,5 L’ultima volta che il Cagliari ha conquistato punti in casa del Milan non era ancora nato. C’era, eccome, ieri e ci sarà, soprattutto, in futuro. Figlio legittimo di questa clamorosa rimonta rossoblù. Anche davanti alle stelle rossonere, dimostra di essere ormai una certezza là dietro.

Nandez 7 La benzina inizia a scarseggiare, ma lui va comunque oltre il limite di velocità gestendo il match con altrettanta astuzia. Niente gol o assist, stavolta. Si consola con un tunnel su Theo Hernandez, e scusate se è poco.

Nainggolan 7 La versione più esaltante del Ninja. Non sbaglia un-disimpegno-uno e recupera palloni a fiumi. Di prepotenza, ma anche di qualità. Nello sviluppo della manovra, infatti, è lui il vero punto di riferimento.

Deiola 7 Impressionante la personalità con la quale risolve anche le situazioni più rognose. È una spina nel fianco dei portatori d’acqua rossoneri. Tignoso ma sempre costruttivo, raramente spreca il pallone che recupera. Quando è tornato a gennaio sembrava di troppo, è diventato indispensabile.

Marin 6 Grande densità là nel mezzo, a spezzare la manovra rossonera e recuperare i palloni più sporchi per restituirli poi puliti ai compagni. Sin quando fa male, sin quando ce n’è.

Lykogiannis 6,5 Negli ultimi trenta metri magari potrebbe osare qualcosina in più. Preferisce prendersi il sicuro, e forse ha ragione lui. Anche quando difende bada al sodo, e non sbaglia.

Joao Pedro 6,5 Botte da orbi e fiammate illuminanti, come il cross al bacio per Pavoletti. Bravo anche a far girar la palla (e nasconderla, se necessario).

Pavoletti 6 L’occasione più pericolosa passa per la sua testa fatata, ma non angola abbastanza il pallone. L’unico rimpianto in una gara di grande respiro e sostanza tra sportellate e sponde.

Cerri 6 Non basterebbe un carro attrezzi per spostarlo e portargli via il pallone. Prezioso come il pane.

Duncan 6 Dalla panchina con furore, e non solo. Si avventa su ogni palla come se non ci fosse un domani ridando gambe e polmoni a un centrocampo stremato.

Asamoah SV Pochi minuti ma diligenti (stavolta senza il brivido).

Klavan SV Non si vedeva d alla gara col Verona.

Rugani SV Dentro nel momento del bisogno, ma non ha nemmeno il tempo di rompere il fiato.

Semplici 7 Chi si accontenta gode, ma lui va oltre schierando la formazione migliore possibile e centrando l’ennesima impresa. Solida, compatta ma affamata di successo: il Cagliari gioca ormai a sua immagine e somiglianza. Mister Provvidenza.

MILAN Donnarumma 7, Calabria 6 (Dalot 6), Kjaer 6, Tomori 6, Theo Hernandez 5,5, Kessie 5,5, Bennacer 5,5 (Meite 5,5), Saelemaekers 6 (Leao 5), Diaz 5,5 (Castillejo 5,5), Calhanoglu 5 (Mandzukic 5,5), Rebic 5,5. Pioli 5,5.

Fabiano Gaggini

Direzione di gara senza sbavature per l’arbitro di Imperia allo stadio San Siro, equilibrato nelle valutazioni tecniche (selezione dei falli), nella concessione costante del vantaggio e nella ripartizione dei cartellini gialli. Le ammonizioni, due per parte, hanno sanzionato gli interventi irregolari di Calabria e Kjaer del Milan, Carboni e Marin per il Cagliari. Ottima la collaborazione di Massa con gli assistenti di linea, che hanno rilevato correttamente le posizioni di off-side, mentre non c’è stata alcuna necessità di rivolgersi al Var per valutazioni specifiche. Giusto il recupero assegnato: due minuti nella prima frazione di gioco, c inque nel secondo tempo.

di Andrea Contini