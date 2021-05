Nigeriano ucciso, il Comune si offre di pagare i funerali 

Nonostante facesse solo lavoretti saltuari e guadagnasse appena per vivere, Friday Oshoman inviava puntualmente i soldi che riusciva a mettere da parte alla moglie e ai tre figlioletti rimasti in Africa, consentendo loro dio sopravvivere. La sua è una famiglia povera, insomma. Di una povertà vera alla quale qui non siamo più abituati. Per questo a pagare il funerale del ragazzo nigeriano travolto e ucciso da un connazionale, pare dopo una lite, sarà il Comune. «Abbiamo già avviato tutte le pratiche – spiega l’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni -, ci siamo presi questo impegno. Una vicenda che seguiamo con particolare attenzione attraverso i nostri servizi. Ho avuto anche i necessari contatti col legale che segue la vicenda».

I funerali

L’ultimo saluto a Friday, il cui corpo è ancora a Cagliari, potrebbero quindi svolgersi a Quartu, forse a metà settimana, o anche prima. Difficilmente almeno per il momento, la salma sarà portata in Nigeria dove risiedono la moglie, i suoi tre bambini e la mamma. Una storia terribile quella del ragazzo africano, ucciso domenica scorsa in una notte che doveva essere solo di festa per la ricorrenza dell’anniversario di matrimonio di un amico. Secondo le accuse, sarebbe stato Osazee Igbinoghodua, 41 anni, suo connazionale, ad ucciderlo dopo una banalissima discussione (peraltro ancora tutta da verificare) scoppiata proprio alla festa. Spezzando così per sempre il sogno di Friday Oshoman: guadagnare qualche soldo da inviare nella lontanissima Nigeria dove un solo euro vale tantissimo.

La sua storia

In Sardegna, il giovane era arrivato nel 2017, attraversando il Mediterraneo a bordo di un barcone che era approdato in Sicilia. Quindi lo sbarco in terra sarda, prima destinazione Elmas, poi nella comunità di Santu Miali, sul litorale di Quartu. Due mani d’oro, abilissimo operaio nel settore edilizio, capace di splendide decorazioni. Aveva tanta voglia di lavorare ed era stato adottato dai mormoni della “Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni” di Cagliari, in particolare dal vescovo pro tempore Pierpaolo Dessì, originario di Armungia. In questo giorni il religioso ha incontrato anche Peter, il fratello arrivato dalla Lombardia.

Il ricordo

«Friday ha incominciato a frequentare la nostra chiesa appena arrivato in Sardegna – racconta Dessì -: ha conosciuto i nostri missionari, si è inserito facendo anche volontariato, dimostrandosi persona straordinaria, con una gran voglia di lavorare e dare un futuro alla sua famiglia in Nigeria. Avrebbe potuto raggiungere il fratello e la sorella in Lombardia. Ha preferito la Sardegna. Ne era rimasto affascinato. Questa tristissima vicenda ci ha sconvolto. Non riusciamo a capire. Era un ragazzo profondamente cristiano, pieno di amore per il prossimo. Abbiamo cercato di aiutarlo. Lo abbiamo assunto anche in una scuola che gestiamo a Monserrato. Ha lavorato anche a Sestu, come operaio muratore, decoratore, ma sempre in maniera saltuaria. E puntualmente riusciva a spedire i suoi piccoli risparmi alla famiglia. Ecco Friday era questo, gli vorremo sempre bene. Pregheremo per lui».L’ultimo incontro fra i due appena una settimana prima della tragedia. «Ci siamo salutati con affetto, era un ragazzo distinto, amava l’amicizia e la sincerità. Ho saputo della tragedia alle 5 del mattino di lunedì. Era ben voluto da tutti e anche per questo la comunità nigeriana ha chiesto per lui giustizia».

