Niente stagionali, raccolti a rischio 

Dalle angurie ai pomodori, passando per meloni e infine uva: non c’è produzione che non tremi per l’assenza di personale.

Il tempo però stringe, i raccolti maturano e i lavoratori scarseggiano. La Cia (la Confederazione degli agricoltori) per prima ha denunciato «problemi legati a costi, burocrazia e rigidità degli strumenti di assunzione temporanea». Inoltre, ha spiegato l’associazione «bisognerebbe sottoscrivere accordi con agenzie interinali radicate sul territorio, in grado di avviare percorsi virtuosi anche nelle aree interne».

E se da una parte si ripetono le perplessità per l’uso improprio dei sussidi al reddito che potrebbero disincentivare la voglia di lavorare, dall’altra sempre più aziende agricole rimpiangono i vecchi e flessibili voucher per l’assunzione a ore del personale necessario ai raccolti.

Le campagne sarde sono sempre più vuote, e tonnellate di frutta e verdure estive rischiano di rimanere a marcire nei campi. L’allarme lo lanciano anche nell’Isola imprese e associazioni di categoria, preoccupate per la carenza di lavoratori stagionali disposti a essere assunti durante la stagione estiva. Un’emergenza che con tutta probabilità non lascerà indenne neppure l’imminente vendemmia.

Crisi

Quasi un paradosso per Battista Cualbu, presidente regionale di Coldiretti, visto che «se c’è una cosa che ci ha insegnato la pandemia – sottolinea – è proprio l’importanza di avere maggiori produzioni locali che ci possano mettere sempre più al riparo da speculazioni internazionali».

Timori

Salvatore Lotta, direttore commerciale della Op agricola Campidanese, condivide le paure dei colleghi. «È difficile ammetterlo, ma il Reddito di cittadinanza ha contribuito a far diminuire il personale disponibile. Poi se 1.000 o 1.200 euro per faticare in campagna siano considerati pochi è un’altra storia, ma si tratta di uno stipendio poco inferiore a quello che percepiscono infermieri o poliziotti. Insomma, si intervenga pure se il problema sono i salari bassi, ma non è certo possibile continuare ad alimentare una cultura del non lavoro garantendo soldi a chi può permettersi di non lavorare».

Ritorno al passato

Per questo in molti rimpiangono i vecchi voucher che consentivano alle aziende di pagare a ore i lavoratori quando erano necessari e senza eccessiva burocrazia.

«Ben venga il loro ritorno – dice Pietro Tandeddu, direttore regionale di Copagri –, ma senza permettere abusi come in passato. La carenza di personale sarà infatti un problema inevitabile: ad agosto quando molte aziende, soprattutto quelle più grandi, non riusciranno a reperire gli stagionali sufficienti alla vendemmia».

Cualbu lancia un appello alla politica: «Abbia il buon senso di introdurre misure che aiutino le aziende agricole a non vanificare gli sforzi fatti durante l’anno. I voucher si erano rivelati un ottimo strumento che garantiva competitività alle imprese e in questo periodo così difficile, avrebbero di sicuro aiutato a calmierare i costi di produzione e quindi i prezzi al consumatore».

