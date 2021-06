Niente sbarco, rabbia a bordo 

“

Chiedo alla compagnia di dotarsi di mezzi più efficienti. La tratta Civitavecchia-Arbartax non può trasformarsi in un’odissea per i passeggeri

Mentre racconta, Enrico parla di Tirrenia. Un errore veniale. In realtà è un traghetto della Moby, poco cambia. La Moby Otta, con a bordo 179 passeggeri, proveniente da Civitavecchia, ieri all’alba si sarebbe dovuta fermare ad Arbatax prima di ripartire per Cagliari. Invece “un problema tecnico”, fanno sapere dall’ufficio stampa della compagnia (un piccolo guasto al timone, con tutta probabilità), ha impedito l’attracco in Ogliastra, dove la banchina è particolarmente stretta, e, dopo un’ora di attesa in rada per capire se fosse opportuno tentare l’approdo, la nave è ripartita “in totale sicurezza per i passeggeri” verso Cagliari. Infuriati 81 (dei 179) passeggeri che sarebbero dovuti scendere in Ogliastra e che invece sono stati costretti a raggiungere il capoluogo e poi a riorganizzarsi per tornare a casa. «Assurdo», protestano i viaggiatori all’arrivo a Cagliari, «la compagnia non ha dato nessuna spiegazione né ha fornito le sue scuse». Monito della Regione alla compagnia: «Comprendo la possibilità di un guasto tecnico ma il servizio pubblico di trasporto marittimo deve essere garantito e migliorato», dice l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde.

Caos e disagi

Tra chi ha perso una giornata di lavoro («alle 9 sarei dovuta essere in ufficio», dice Valentina), chi una visita medica attesa da tempo («avrei dovuto accompagnare mia madre all’ospedale di Lanusei», racconta Alberto), tra i passeggeri appena sbarcati al molo Sant’Agostino di Cagliari (alle 11) il mal di pancia è diffuso. «Siamo arrabbiati», dice Enrico Dini, «la nave è rimasta ad Arbatax, senza mai attraccare, per un’ora. Poi all’improvviso è arrivata la comunicazione che sarebbe ripartita verso Cagliari. Una ventina di noi ha cercato inutilmente di avere una spiegazione da parte del comandante o del commissario di bordo, ma nessuno ci ha ricevuto. Nessuno, a parte due addetti alla reception che si occupano di assegnare le cabine ai passeggeri. Questo atteggiamento è inaccettabile, perché dovrebbe essere un dovere mettere i passeggeri nelle condizioni di comprendere quando qualcosa non va», aggiunge. «La compagnia ci ha fornito un foglio in cui spiegavano il mancato attracco ad Arbatax “causa problemi tecnici”», sottolinea Cristina, un’altra passeggera.

La Regione

Non è la prima volta che la nave non si ferma al porto di Arbatax «discriminando i passeggeri in viaggio per l’Ogliastra, costretti a proseguire il viaggio in pullman», dice l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde. Le altre volte era stato il forte vento a impedire l’attracco: ad Arbatax la banchina è molto più stretta di quella di Cagliari e per questo ha caratteristiche strutturali che impediscono le manovre quando non sono completamente sicure. Stavolta, però, si è trattato di “problemi tecnici”. Anche i passeggeri pensano a una discriminazione. Sullo sfondo la paura, più che giustificata, che Tirrenia decida di cancellare lo scalo per Arbatax a partire dal primo luglio. Ancora oggi, infatti, dopo il 30 giugno non è possibile prenotarsi sulla tratta Civitavecchia-Arbatax. «I passeggeri ieri a bordo», spiega ancora l’assessore Todde, «non sono stati neanche informati correttamente dell'accaduto, in quanto avrebbero ricevuto la notizia che lo sbarco sarebbe stato impedito dalla Capitaneria e non a causa di un guasto. Questi disservizi non solo ledono il diritto alla continuità territoriale dei sardi, ma penalizzano l'imminente stagione turistica».

La compagnia

«Premesso che i passeggeri che hanno viaggiato senza l’auto», 11 complessivamente quelli che sarebbero dovuto scendere ad Arbatax, «sono stati “riprotetti” con un transfert in pullman», spiega Tirrenia, «la scelta del comandante è stata dettata dalla sicurezza. Il problema tecnico ha impedito l’attracco in sicurezza mentre la navigazione e lo sbarco a Cagliari si sono potuti fare senza nessuna difficoltà».

