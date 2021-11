Niente ristori, ambulanti in piazza 

Sono tornati in piazza a Cagliari gli ambulanti e i giostrai delle feste, con oltre 60 mezzi hanno marciato da viale Trento verso il Consiglio regionale, paralizzando per circa un’ora il traffico in via Roma e qui hanno distribuito volantini con la scritta “vergogna”. La maggior parte di loro non lavora da oltre un anno e mezzo: le Pro loco, le associazioni e i Comuni, infatti, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia non hanno più organizzato feste. Per lo scorso anno circa 600 lavoratori hanno ricevuto un indennizzo di 6mila euro a testa. Per il 2021, invece, le domande arrivate negli uffici della Regione si sono moltiplicate, creando un tappo e tutti sono rimasti senza aiuti e senza lavoro.

Promesse mancate

«La politica ha fatto il suo dovere, votando in primavera all’unanimità perché ci venisse dato un ulteriore bonus e stanziando i soldi, ma ora sono gli uffici ad andare a rilento. Non è chiaro perché le pratiche non vadano avanti», spiega Mauro Zedda, presidente di Ambulantando. «Siamo tornati qui e siamo pronti a mettere le tende se oggi non ci daranno una risposta e una data».

Le feste negli ultimi due anni sono diminuite, gli attrezzi del mestiere giacciono in cantina e i mezzi da lavoro in questi mesi sono stati utilizzati solo per rivendicare i propri diritti. Ieri, sotto il palazzo del Consiglio erano oltre cento tra ambulanti, torronai e giostrai arrivati da tutta la Sardegna. Gli organizzatori della manifestazione per tutta la mattina hanno continuato a raccogliere i documenti dei destinatari dei ristori per cercare, insieme alla politica regionale, a sbloccare la situazione.

Scadenza