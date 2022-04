«Niente promesse, la novità sono io» 

«Perché sono io la vera alternativa. Ho deciso di scendere in campo ancora una volta per dare una possibilità di scelta alle persone che mi hanno chiesto di candidarmi. I cittadini non vogliono provare ricette vecchie ma non sono soddisfatti neppure di come viene amministrata oggi Pula».

Stavolta dice che sarà diverso, perché i cittadini chiedono un cambiamento. Francesca Toccori, 52 anni, laureata in Scienze politiche e Scienze giuridiche, con un titolo universitario francese «conseguito al Policlinico di Parigi nel 1994: specialista in campo aerospaziale per la messa in orbita dei satelliti», dipendente del ministero della Difesa con trascorsi alla Nasa, è pronta a fare il grande salto: dai banchi della minoranza lancia la sfida agli avversari in vista delle elezioni amministrative di giugno.

Si candiderà a sindaca per la seconda volta.

«È vero, nonostante nel 2014 non avessi esperienza riuscii a prendere 1.200 voti. Tutto sommato fu un buon risultato. Stavolta, però, sento una maggiore fiducia da parte della gente».

Perché dovrebbero votare per lei?

«Perché sono io la vera alternativa. Ho deciso di scendere in campo ancora una volta per dare una possibilità di scelta alle persone che mi hanno chiesto di candidarmi. I cittadini non vogliono provare ricette vecchie ma non sono soddisfatti neppure di come viene amministrata oggi Pula».

Cos’è cambiato rispetto a otto anni fa?

«Pula ha di sicuro fatto dei passi indietro e non è più la meta turistica ambita di un tempo: colpa anche della poca tolleranza nei confronti dei visitatori e di scelte poco lungimiranti come i parcheggi a pagamento e la scarsa valorizzazione del litorale».

Quale avversario teme di più?

«Non ho paura di nessuno. Sono pronta a fare la mia campagna elettorale, che sarà incentrata su una serie di punti chiave per rilanciare questo territorio. Non andrò in giro a chiedere voti: i cittadini mi conoscono e sanno quello che posso fare per Pula. Non vivo di politica, e se non dovessi vincere le elezioni non sarà un dramma: si può fare molto anche stando all’opposizione, posso garantirlo».

Un bilancio delle due legislature targate Carla Medau.

«Sono state fatte troppe promesse, purtroppo non mantenute. Invece di promuovere politiche per sostenere imprese e commercianti si è preferito scegliere la strada dell’assistenzialismo. Per quanto riguarda lo stato del territorio, alcune zone sono ancora all’anno zero: mancano fogne e illuminazione pubblica».

Cos’è mancato?

«L’elenco sarebbe lungo, ma voglio soffermarmi sugli spazi destinati allo sport. Pula è il paese in cui, dopo anni, ancora non si riesce a completare un palazzetto: per molte attività bambini e ragazzi sono costretti ad andare altrove».

Com’è stata gestita a Pula la pandemia?

«Ammetto che non siano stati due anni facili, ma credo che alcune misure adottate dalla sindaca siano state eccessive e abbiano contribuito ad aumentare la preoccupazione dei cittadini. Uno dei provvedimenti più assurdi è stato quello di costringere i cittadini ad andare a fare la spesa al supermercato solo due volte a settimana».

Qual è la sua ricetta per rilanciare il paese?

«Il turismo deve tornare ad essere il motore trainante di Pula, che può diventare anche il luogo ideale per organizzare concerti di assoluto livello: la musica può davvero rappresentare un valore aggiunto. Sono in contatto con diversi artisti che la pensano come me».

Chi farà parte della sua squadra?

«Ci sono tante persone nuove, desiderose di cambiare questo paese. La lista è quasi pronta, ma rivelerò i nomi solo alla fine: qualcuno ha già cercato di rubarmi qualche candidato».

La prima cosa che farà se dovesse vincere le elezioni.

«Convocherò commercianti e imprenditori per ascoltare le loro istanze e ridare vita insieme al tessuto economico di Pula».

