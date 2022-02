Niente posta nelle campagne 

Niente posta per chi vive in campagna. A Villacidro anche dopo la collocazione delle cassette postali modulari, ricevere la corrispondenza per chi risiede nell’agro è un terno al lotto. Sono numerosissimi i casi di famiglie che non si vedono recapitare documenti anche importanti come bollette, carte bancarie, tessere sanitarie.

Le testimonianze

Francesco Muscas, località Coa de Pudeddu: «Non ho potuto assumere un ragazzo per la mia attività perché non dispongo della tessera sanitaria: l’ho richiesta da mesi ma non mi viene recapitata». Rosaria Orrù, località Seddanus: «le cassette in via Gonnosfanadiga sono state le prime a essere installate e per anni hanno funzionato egregiamente. Da quando lo smistamento è stato spostato a San Gavino non riceviamo più nulla». Segnalazioni di mancati recapiti piovono da tutte le località extraurbane: da Santa Maria a Orgioloniga, da Narti a Sodd’e Pani.

Un disagio che perdura, nonostante l’osservanza delle indicazioni ribadite alcuni mesi fa da Poste Italiane con una nota che invitava le 306 utenze villacidresi di campagna, a riportare nei propri indirizzi il numero di cassetta modulare e il sito di collocazione della stessa. Il problema lamentato da diversi cittadini è che nonostante abbiano fatto aggiornare ai mittenti le destinazioni, la corrispondenza continua a non arrivare: «Ho ricevuto una bolletta sola da giugno a oggi e tutte le altre non so dove siano finite», ha detto Luciano Muscas, segnalando che anche altre famiglie in località Orgioloniga lamentano lo stesso problema.

La mappatura

L’amministrazione comunale di Villacidro aveva interloquito lo scorso novembre con i responsabili di Poste Italiane per segnalare il disservizio e avviato un censimento delle utenze extra urbane redigendo un elenco dettagliato con i nomi dei vari componenti dei nuclei familiari, il numero della cassetta postale modulare di riferimento e l’indirizzo: una mappatura per agevolare lo smistamento e il recapito della posta. «Dapprima – ha detto l’assessore Christian Balloi - abbiamo rappresentato il problema al direttore del centro recapiti di San Gavino. Successivamente, con l’aiuto del personale dell’ufficio anagrafe, dei Barracelli e di alcuni volontari, abbiamo predisposto l’elenco delle utenze dell’agro e il 7 dicembre lo abbiamo inviato agli uffici di San Gavino e ad altre figure direttive di Poste Italiane. Da allora silenzio. Sono seguiti alcuni solleciti, senza risposta. Con l’ultimo, del 28 gennaio, da San Gavino ci hanno fatto sapere che la pratica è in mano al responsabile qualità di Poste Italiane, ma a tutt’oggi non abbiamo avuto altre indicazioni».

Nel frattempo alcune famiglie si sono rassegnate alla mancanza del servizio e hanno aggirato il problema sottoscrivendo un abbonamento con un’agenzia di posta privata: 60 euro l’anno per un recapito sicuro che non cancella il disservizio.