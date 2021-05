Niente Pfizer, slittano i richiami 

“

Nei freezer sono rimaste poco di più di 20 mila dosi Pfizer. Per la campagna di immunizzazione a Sant’Antioco ne stiamo utilizzando 12mila.

La campagna di vaccinazione nell’isola non procede in modo omogeneo. Alcuni piccoli comuni sono in affanno, con forti ritardi nella somministrazione delle dosi per anziani e pazienti fragili. Per superare gli squilibri, secondo l'Anci, bisogna allestire hub di prossimità.

Le scorte dei vaccini Pfizer sono ormai esaurite. Già stasera i freezer potrebbero essere desolatamente vuoti . Sono arrivati i primi sms a chi deve fare il richiamo la prossima settimana. Appuntamento rinviato di 7-10 giorni per mancanza di dosi dell’azienda statunitense, quelle più utilizzate. La situazione è molto critica nell’Isola e le difficoltà sono accentuate dalle paure per le fiale di Astrazeneca. Un timore diffuso e incontrollato che si trasforma in un secco no a ricevere il vaccino di Oxford. «Domani – rivela il commissario dell’Ares-Ats Massimo Temussi – sono in arrivo nuove dosi Pfizer ma il carico non potrà far fronte al fabbisogno. Si tratta infatti di 10.200 dosi. Nell’arco della settimana, tra martedì e giovedì, aspettiamo un ulteriore approvvigionamento, circa 76 mila fiale».

Forte rallentamento

C’è il concreto rischio, almeno per gli under 60, che la campagna vaccinale possa subire un forte rallentamento, se non proprio uno stop: «Possiamo effettuare sino a 25 mila somministrazioni al giorno. Nei freezer sono rimaste poco di più di 20 mila dosi Pfizer. Per la campagna di immunizzazione a Sant’Antioco ne stiamo utilizzando 12mila». Temussi ha già fatto presente il problema al commissario per l’emergenza Covid Francesco Figliuolo: «Lo abbiamo informato delle difficoltà, il confronto è costante».

Le scorte di Astrazeneca vengono destinate ai richiami, leggermente anticipati, di docenti e forze dell’ordine. L’Assl di Nuoro comunica che «chi ha fatto la prima dose il 25 marzo e avrebbe dovuto fare la seconda il 12 giugno dovrà presentarsi il 7 giugno nello stesso orario, mentre chi ha ricevuto la prima dose il 27 marzo ed era prenotato per il 30 giugno, avrà il richiamo l'8 giugno, stesso orario. Bisogna raggiungere la Palestra dell'Istituto superiore “Francesco Ciusa”».

Cambio di strategia

La campagna di vaccinazione nell’isola non procede in modo omogeneo. «Alcuni comuni soprattutto dell'oristanese– avverte il presidente dell’Anci Emiliano Deiana – sono in affanno, con forti ritardi nella somministrazione delle dosi per anziani e pazienti fragili». Per superare gli squilibri occorre pensare ad hub di prossimità: «Nei piccoli centri i giovani riescono a raggiungere i grandi hub. Per gli over 60 è più complicato spostarsi. Per questo bisogna allestire nei paesi strutture mobili per far fronte in questa fase, con la collaborazione dei medici di famiglia, alle esigenze delle persone più esposte al rischio e non ancora immunizzate». Deiana ribadisce che «l’Anci con largo anticipo ha formulato le sue proposte alla Regione e all’Ats per una vaccinazione più capillare ma non abbiamo avuto risposta».

Paesi in difficoltà

Emblematico il caso di Aidomaggiore. Nel paese del Guilcer molti pazienti fragili non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. «È necessario – spiega il sindaco Mariano Salaris – poter contare su un hub vicino al nostro comune. Alcuni 80enni sono andati a Oristano ma non per tutti è possibile fare un viaggio così lungo». I 14 comuni del Distretto sanitario di Senorbì hanno creato il loro centro per le somministrazioni. Il sistema di prenotazione è affidato alle amministrazioni e ai medici di base. Non c’è personale dell’Ats. «Tutto questo richiede un grande sforzo organizzativo – sottolinea la sindaca di Guasila Paola Casula – ma è l’unico modo per incrementare il numero delle immunizzazioni. Lo scorso week-end sono state immunizzate 300 persone. Diamo la priorità a chi ha più bisogno dell’antidoto».

Isole minori Covid free

Regione e Ats, con l’aiuto del Comune, dell’Esercito, del Comando operativo di vertice interforze, della Marina militare, della rete Ad Adiuvandum e delle associazioni di volontariato, danno vita i prossimi 5 e 6 giugno a La Maddalena alla fase dei richiami delle vaccinazioni nell’ambito del piano per rendere l’Isola Covid free. Coinvolte 3.847 persone che si dovranno presentare nella sede dell’ex Arsenale. In Italia venerdì scorso è stato raggiunto il record di 570.950 vaccinazioni. La struttura del generale Figliuolo comunica inoltre che dall'inizio della campagna sono state effettuate 33.770.194 somministrazioni.

