«Niente parco, l’area resta nostra» 

Lo scorso 30 settembre, il Consiglio di Stato, ha pubblicato la sentenza sul suo sito, a oggi, però, non risulta ancora notificata alle parti e l’attuale assessore all’urbanistica Cristian Mereu, ha chiuso un iter avviato dai suoi predecessori annunciando la vittoria del Comune davanti ai giudici e affermando che «l’area adiacente al parco Sergio Atzeni potrebbe essere destinata al suo ulteriore sviluppo e completamento. Stiamo facendo inoltre altre valutazioni per tracciare un percorso che ci consenta di massimizzare e capitalizzare gli altri aspetti che derivano dall'inadempienza della cooperativa che, come evidenziato dalla sentenza, non hanno oltretutto più diritto a realizzare i servizi connessi con la residenza, come supermercati, negozi, uffici in quegli spazi che le erano stati concessi».

«Il rischio, visto l’evolversi della vicenda è che per i prossimi cento anni quell’area resti così, a meno che non si trovi un accordo – afferma Antonio Sardu, presidente della cooperativa Cento –. Ovviamente se c’è la volontà anche del Comune, noi siamo pronti a sederci a un tavolo e ragionare insieme sul futuro dello spazio».

Sembra non sia ancora del tutto chiusa la controversia tra il comune di Quartucciu e la cooperativa Cento sugli spazi rimasti inedificati e oggi in totale stato di abbandono nel quartiere Le Serre: l’area adiacente al nuovo parco Sergio Atzeni, al contrario da quanto ipotizzato dal Comune, resta alla cooperativa.

Sembra non sia ancora del tutto chiusa la controversia tra il comune di Quartucciu e la cooperativa Cento sugli spazi rimasti inedificati e oggi in totale stato di abbandono nel quartiere Le Serre: l’area adiacente al nuovo parco Sergio Atzeni, al contrario da quanto ipotizzato dal Comune, resta alla cooperativa.

«Il rischio, visto l’evolversi della vicenda è che per i prossimi cento anni quell’area resti così, a meno che non si trovi un accordo – afferma Antonio Sardu, presidente della cooperativa Cento –. Ovviamente se c’è la volontà anche del Comune, noi siamo pronti a sederci a un tavolo e ragionare insieme sul futuro dello spazio».

La vicenda

Lo scorso 30 settembre, il Consiglio di Stato, ha pubblicato la sentenza sul suo sito, a oggi, però, non risulta ancora notificata alle parti e l’attuale assessore all’urbanistica Cristian Mereu, ha chiuso un iter avviato dai suoi predecessori annunciando la vittoria del Comune davanti ai giudici e affermando che «l’area adiacente al parco Sergio Atzeni potrebbe essere destinata al suo ulteriore sviluppo e completamento. Stiamo facendo inoltre altre valutazioni per tracciare un percorso che ci consenta di massimizzare e capitalizzare gli altri aspetti che derivano dall'inadempienza della cooperativa che, come evidenziato dalla sentenza, non hanno oltretutto più diritto a realizzare i servizi connessi con la residenza, come supermercati, negozi, uffici in quegli spazi che le erano stati concessi».

La replica della coop

La Cooperativa Cento in quello spazio avrebbe voluto realizzare un supermercato. «Oggi posso affermare senza ombra di dubbio che in Sardegna non esiste la sentenza di diritto – aggiunge Antonio Sardu –. Nel 1996 ho comprato quell’area per otto miliardi di lire, insieme a un’altra cooperativa abbiamo realizzato 500 case, urbanizzato la zona, ma hanno fatto di tutto per impedirci di fare quest’opera e ci sono riusciti grazie al Tar e al Consiglio di Stato. Oggi è così, ma domani si vedrà cosa accadrà, con grande plauso a chi ha contribuito che restasse così».Il Consiglio di Stato ha dunque respinto tutte le richieste della Cooperativa Cento, confermando di fatto quanto già detto dal verdetto del Tar Sardegna in primo grado nell’autunno del 2021.

Il legale

«La sentenza del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito alla scadenza del piano di edilizia economico popolare per l’esaurimento del termine di 18 anni e su questo punto la cooperativa si riserva di valutare la possibilità di proporre la revocazione della sentenza», chiarisce Giuseppe Moffa, avvocato della cooperativa, «mentre non vi è stato alcuno pronunciamento in relazione alla possibilità che la stessa possa perdere il diritto di superficie».

Dunque il diritto di superficie su quelle aree resta alla cooperativa e non del Comune. «Assolutamente sì, ci si riserva anche di chiederne la trasformazione in diritto di proprietà - conclude il legale -. A prescindere dall’esito della sentenza, se il Comune vuole trovare delle soluzioni alternative siamo a disposizione per trovare soluzioni che tutelino i diritti della cooperativa e magari facciano completare il parco».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata