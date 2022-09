Niente palestre, l’ira delle società  

Francesco Marongiu, presidente della San Paolo Volley, dice che «nessuno finora ha ascoltato il nostro grido d’aiuto. Ci siamo rivolti alla Città metropolitana come altre associazioni, ma le strutture dell’area vasta non possono ospitare tutti. A ottobre avremo le gare nazionali, come facciamo? Abbiamo perso il 60% degli iscritti».

In una nota congiunta, le associazioni Cr Sardegna, Endas, Cagliari Volleyball, Pgs San Paolo Volley, Spirito sportivo e Karalis, ribadiscono di aver provveduto per tempo a inoltrare le richieste ai dirigenti scolastici e al servizio Sport del Comune, seguendo i dovuti protocolli: «Sono stati inviati al servizio Sport dai presidi i nullaosta richiesti. Le società proprietarie di impianto o che usano quelli della Città Metropolitana, hanno un mese di attività di vantaggio sulle nostre – è scritto nella nota - stiamo perdendo iscritti e tecnici, che si rivolgono a chi ha potuto avviare le attività e abbiamo perso una mensilità di quote associative».

Le società sportive sono furiose per i ritardi nelle concessioni delle palestre scolastiche. Luca Noli, vicepresidente di Endas Cagliari, dice che «non viene fornita alcuna indicazione».

Il percorso

Persi 6 iscritti su 10

Ugo Mancini, presidente di Spirito sportivo basket, aveva presentato un progetto per l’avvio allo sport dei bambini, gratuito, a Mulinu Becciu: «Dicevano che andava tutto bene, poi hanno dato la palestra a una società di un altro quartiere e i bambini che avevamo sono andati lì». Luca Sanna, presidente del comitato provinciale di Cagliari del Centro sportivo italiano, sottolinea di non voler andare contro nessuno, «ma solo far valere i nostri diritti».

Eliseo Secci, presidente del comitato regionale Fipav Sardegna, auspica che «si trovi una soluzione provvisoria subito e definitiva quanto prima».

Il Comune: quasi pronti

Da parte sua, l’assessore comunale allo Sport Andrea Floris afferma che «le palestre scolastiche possono essere concesse previo rilascio di nullaosta da parte degli istituti scolastici, dopodiché gli uffici emanano l'atto di concessione. Al momento i nullaosta vengono rilasciati all'inizio di settembre, a cui seguono i tempi tecnici per la produzione delle determine dirigenziali. Abbiamo valutato necessario anticipare i tempi di rilascio dei nullaosta a prima della pausa estiva, per evitare i ritardi, approvando all'unanimità lunedì in Commissione Sport la modifica dell'articolo 10 del regolamento per la concessione degli impianti sportivi.

«È una criticità che va avanti da molto tempo, e che potrà avere un percorso più efficiente grazie alle modifiche apportate».

