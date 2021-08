«Niente musica? Chiudo il bar» 

Obbligo di chiusura alle 22, divieto di vendita da asporto, consumo all’aperto e stop alle serate musicali che fanno tirare fino a tardi e che, dicono gli esercenti, fanno consumare e lavorare: le restrizioni imposte dal Comune hanno spinto i titolari del New Reset Lounge Pallet Bar a chiudere il locale di tendenza di via Roma frequentatissimo anche da forestieri.

La decisione

L’amministratore Paolo Matta e il responsabile del locale Luca Porru hanno abbassato le serrande nella settimana di Ferragosto, quella che avrebbe dovuto coincidere con la festa grande di Ussana, dell’Assunta. «Andiamo in ferie: a seguito dell’ennesima ordinanza emessa in data 12 agosto, vista la sospensione su tutto il territorio comunale di ogni attività di intrattenimento musicale danzante, visto l’obbligo di chiusura dalle 22 alle 6, il New Reset Lounge Pallet Bar chiude fino al 19 agosto. Vi aspettiamo il 20 agosto, salvo ulteriori ordinanze», annuncia la direzione del locale.

L’ordinanza

A pesare nella decisione sono le limitazioni anti-Covid contenute nell’ordinanza del sindaco Emidio Contini. Disposizioni, viene da dire, assolutamente necessarie, davanti al numero dei contagi a Ussana e che, a leggere gli ultimi dati ufficiali (32 ieri e 41 due giorni prima) starebbero anche producendo i primi, incoraggianti, risultati. Tant’è che anche per la festa dell’Assunta è stato deciso di annullare la processione: il simulacro percorrerà le vie del paese a bordo di un automezzo scoperto.

Nel locale

«Noi viviamo di serate musicali nel fine settimana e, siccome Ussana non è una località turistica, si lavora quasi esclusivamente la sera: dopo un aperitivo, e la cena, i clienti si trattengono dopo ave mangiato fino a tardi: e così, davanti all’inasprirsi delle misure anti-Covid, abbiamo preferito chiudere», commenta Luca Porru che, da conoscitore delle dinamiche della movida, esprime dubbi sulla tenuta delle misure: «Si chiude a Ussana, o nella vicina Monastir, ma questo non frena i giovani e, tantomeno, il Covid”che si spostano a Cagliari e dintorni dove le restrizioni sono meno stringenti.

